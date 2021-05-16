Музыка не связала. Крупный скандал назревает во Владивостоке из-за прошедшего концерта группы «Мираж»

Афиша мероприятия во Владивостоке.

Концерт знаменитого коллектива «Мираж» прошел во Владивостоке 9 мая. Перфоманс собрал около тысячи зрителей. Спустя неделю о концерте узнал бывший основатель группы, которому выступление без его разрешения не понравилось. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Фото: www.newsvl.ru.

Валерий Соколов, советский и российский поэт-песенник, музыкальный продюсер, а также один из создателей и автор песен группы «Мираж» обратился в редакцию VL.ru с заявлением о том, что группа, выступавшая на Спортивной набережной Владивостока, не имела прав на исполнение ряда песен, в том числе и хита «Музыка нас связала». К слову, эта песня в День Победы со сцены прозвучала на другом языке, а припев и вовсе исполняли приморцы.

О том, что во Владивостоке прошел концерт группы «Мираж» во главе с солисткой Екатериной Болдышевой, Валерий Соколов узнал из социальных сетей и СМИ. Оттуда же он узнал и стоимость привоза «популярного музыкального артиста или коллектива российской эстрады» - 2, 8 миллиона рублей, между прочим.

Фото: www.newsvl.ru.

- Я не выдавал разрешение коллективу «Мираж» с некой солисткой Екатериной Болдышевой на исполнение произведений, автором которых я являюсь, а именно произведения моего авторства являются «лучшими хитами» коллектива. Указанные произведения исключены из управления Российского авторского общества, а следовательно договариваться об их публичном исполнении необходимо именно со мной. С выступлениями данного коллектива связан ряд судебных разбирательств, где ответственность в итоге понесли организаторы мероприятий, - говорится в заявлении поэта.

К слову, уже не в первый раз несогласованные с автором концерты становятся камнем преткновения. Права на исполнения некоторых песен есть только у Маргариты Суханкиной - ее он называет легендарной. Остальным участникам группы Валерий Соколов своего разрешения не давала и не дает по сей день. В 2020 году ему даже пришлось судиться с Военным клиническим госпиталем им. Вишневского, Московская область. Тогда суд удовлетворил иск и взыскал с госпиталя компенсацию за нарушение неисключительных авторских прав, пусть и в меньшем объёме, чем требовал истец.

Фото: www.newsvl.ru.

- Мне удивительно видеть информацию, что государственная структура в столь серьёзном вопросе, касающихся, в том числе, расходования бюджетных денежных средств, столь халатно подошла к вопросу выбора коллектива для выступления и пригласила коллектив, не имеющий право исполнять канонические хиты группы «Мираж» моего авторства, заявляющий при этом о какой-то оригинальности и легендарности коллектива. Коллектив, именуемый группа «Мираж», с солисткой Екатериной Болдышевой каким-то образом получил права на товарный знак «МИРАЖ» и пытается всем доказать, что он и есть тот самый легендарный коллектив. Однако легендарной является именно история коллектива, люди, внесшие свой личный творческий и иной вклад, сделавшие коллектив популярным, а не просто обладание непонятно кем товарным знаком, - пишет в своем обращении Валерий Соколов.

Фото: www.newsvl.ru.

Помимо того, что продюсер обратился с заявлением в редакцию, он также отправил письмо и главе Владивостока Олегу Гуменюку, ведь в данной ситуации организатором концерта является именно мэрия. Автор хитов просит провести проверку по факту незаконного исполнения произведения «Музыка нас связала» на мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы 9 мая 2021 года на Спортивной набережной города Владивостока, а также провести проверку по факту использования бюджетных денежных средств на коллектив с названием группа «Мираж», не имеющий право исполнять основные хиты коллектива.

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