«Здравствуй, дорогой друг! Пишет тебе пионерка»: в заброшенном лагере в Приморье найдено письмо из СССР

Письмо назвали жемчужиной заброшенного лагеря. Фото: предоставлено Александрой Гилевой.

Удивительная история в Приморье началась с выезда семейной пары из Большого Камня в район Садгорода во Владивостоке. Дальневосточники знали, что там находится заброшенный детский пионерский лагерь, поэтому отправились туда за новыми впечатлениями и приключениями. Но найти такое среди советских завалов не ожидал никто.

- Там уже давно все заброшено и разграблено, но все же что-то осталось в целости и сохранности. Мы любим такие места, поэтому выехали туда посмотреть. Там много всего интересного, но письмо, наверное, жемчужина всей поездки. Оно было сложено в треугольник, мы его развернули и увидели вот это вот послание, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Александра Гилева, жительница Большого Камня.

Текст письма:

«Здравствуй, дорогой вьетнамский друг! Пишет тебе пионерка из отряда «Дружный» . Летом я была в пионерском лагере «Нептун». В этом лагере отдыхали вьетнамские школьники, многие из них стали мне хорошими друзьями, я хочу подружиться и с тобой, мой незнакомый друг. Давай с тобой переписываться. Желаю тебе мирного неба, пусть всегда светит солнце. Дружбе нет границ».

Пионерка явно не полагала, что спустя столько лет ее послание найдут среди завалов. Фото: предоставлено Александрой Гилевой.

На этом месте в районе Садгорода располагался пионерский лагерь «Нептун», который относился к «Дальморепродукту». В советские годы он был одним из лучших во всем Приморье. С 1990 по 2001 годы на территории возводились новые корпуса, с закрытием лагеря они остались недостроенными.

Как уже все успели прочитать, в тексте письма девушка обращается к еще незнакомому вьетнамскому другу. Этому тоже есть разумное объяснение. Как оказалось, в период с конца 1970- х по начало 1980-х в третьей смене этого лагеря отдыхали дети из Вьетнама. Там ребята знакомились, дружили и часто поддерживали отношения по переписке.

Текст получился очень трогательным. Фото: предоставлено Александрой Гилевой.

Стоит отметить, что письмо, которому около 50 лет, прекрасно сохранилось. Удалось прочитать не только текст, но и адрес отправителя.

- После того, как мы опубликовали фото интернете, в комментариях отозвался некий мужчина, который написал, что это письмо принадлежит его тете, - говорит Александра.

Действительно, под постом появился комментарий человека, который утверждал о родственных связях с автором письма из прошлого. Однако на момент публикации мужчина так и не вышел на связь, чтобы рассказать подробности написания послания.

По словам Александры, в заброшенном лагере очень много советской атрибутики. Фото: предоставлено Александрой Гилевой.

Вместе с тем, Александра спустя несколько дней вернулась в этот заброшенный лагерь, чтобы забрать письмо. К счастью, оно было обнаружено на прежнем месте. Хотя после нее здесь были еще люди. Об этом говорит еще большая разруха внутри помещения. Девушка решила, что сама попробует отыскать родных пионерки, написавшей письмо. У нее послание из далекого СССР будет сохраннее.

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