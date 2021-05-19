Константин Шестаков официально назначен первым заместителем главы Владивостока

Константин Шестаков. Фото: пресс-служба АПК

Константин Шестаков официально стал первым заместителем главы Владивостока. Как стало известно КП-Владивосток, соответственное распоряжение уже подписано. Это ступенька к должности мэра, но пока еще не официальное утверждение. Таким образом, Шестаков повторяет судьбу Гуменюка, который тоже сначала занял должность первого вице-мэра, три месяца исполнял обязанности мэра после ухода предыдущего главы и только в марте 2019 года был утвержден депутатами гордумы на должность.

Напомним, 18 мая Олег Гуменюк, руководивший городам чуть больше двух лет, написал заявление об отставке. В этот же день губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что новый и.о. мэра - Константин Шестаков, занимавший ранее должность заместителя председателя правительства края. Однако де-юре он все же поторопился.

Дело в том, что отставку Олега Гуменюка должна принять Дума Владивостока. А очередное заседание назначено только на 27 мая, о внеочередных пока не объявлялось. То есть пока городом руководит Олег Гуменюк.

Впрочем, не дожидаясь решения депутатов, Гуменюк может уйти в отпуск или на больничный. Тогда и.о. станет кто-то из первых замов. Если бы это произошло вчера, то руководство городом на себя бы взяла Наталья Соколова. Однако уже сегодня такая возможность есть и у назначенного вице-мэром Шестакова.

Скорее всего, ждать 27 мая никто не будет, и Шестаков приступит к исполнению обязанностей главы администрации Владивостока в самое ближайшее время. К тому же он уже раздает комментарии СМИ именно с позиции и.о.