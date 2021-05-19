«Крышу всю разворотило». В Уссурийске молния ударила в торговый центр, есть разрушения

Молния ударила в ТЦ в Уссурийске. Фото: Алексей Федоров/mark2_che

Вечером 19 мая над южным Приморьем прошла гроза. Молнии сверкали над Артемом и Владивостоком, но сильнее всех досталось Уссурийску. Здесь молния попала в крышу торгового центра, оставил после себя следы серьезных разрушений. В объективы камер попали как последствия стихии, так и момент удара.

Пострадал торговый центр на Новоникольском шоссе, 11б. Видео с места событий опубликовал паблик «Марк Чернослив» в Инстаграме. На парковке вокруг торгового центра разбросаны обломки кирпичей и, по всей видимости, куски вывесок. Есть следы удара на фасаде и на крыше – там видно что-то обугленное. Снимавший это признается, что никогда с подобным не сталкивался.

«Молния жахнула в угол здания. Оторвало все, раскидало кирпичи здесь, угол здания... Так потухло, бензозаправка, все-все-все потухло. Вот раскидало все. В первый раз в такое попали. Там задымилось, крышу всю разворотило», - говорит автор записи.

О пострадавших пока ничего не известно. В МЧС никто не обращался, прокомментировали в ведомстве. Кстати, рядом с пострадавшим зданием действительно находится АЗС, и трудно представить, возьми молния чуть в сторону.

Действительно ли молния могла привести к таким разрушениям? Мы обратились к синоптикам.

«Сложно сказать, но, в принципе, может. Смотря что там находилось. Ведь молния представляет из себя мощный атмосферный электрический разряд, при котором сила тока может достигать нескольких сотен тысяч ампер, а напряжение достигает миллионов вольт. Такой удар может запросто что-то взорвать», - прокомментировал представитель Примгидромета.

Тем временем в Уссурийске еще одно ЧП. Загорелось здание в районе Мелькомбината. По словам очевидцев, причиной пожара тоже стал удар молнии. Местные жители сообщают, что во время грозы ощущались скачки напряжения. Возможно, это спровоцировало короткое замыкание.

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