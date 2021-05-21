Зло должно быть наказано. В Приморье «профессиональный инвалид» среди бела дня избил ребенка

Парня задержали через несколько дней. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

История, которая вызвала большой общественный резонанс благодаря записи с камеры наблюдения, произошла в Находке. Среди бела дня на 9-летнего мальчишку напал парень. Ребенок попросту ехал по улице на своем новом самокате, никому не мешал и уж точно не собирался участвовать в боях со взрослыми. Запись молниеносно распространилась в интернете, а мама потерпевшего в этот же день обратилась в полицию. Найти нападавшего удалось в короткие сроки.

Все случилось 15 мая в 15:20 в районе дома №6 на Северном проспекте. Школьник ехал на самокате на секцию робототехники, однако добраться до занятий невредимым не смог. Один из трех мимо проходящих подростков схватил ребенка и ни с того ни с сего начал бить кулаком. К счастью для мальчика, мимо проезжала машина, водитель которой начал сигналить, также на помощь к малышу чуть позже подоспела пенсионерка. Нападавший ретировался, бросив своих друзей.

Реакция полиции не заставила себя долго ждать.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в которых были задействованы сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции, личность нападавшего была установлена. Им оказался 19-летний ранее судимый житель города Партизанска. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, – сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Многие узнали в молодом человеке профессионального попрошайку. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Причины своего агрессивного поступка задержанный толком и не смог объяснить. По словам парня, он приехал в Находке, выпил с друзьями, был неадекватен, бить малыша начал просто так. На видео парень принес всем извинения, однако многие жители края не поверили в искренность раскаяния.

Дело в том, что в «герое» приморцы признали инвалида, который стоит у супермаркетов в Находке и Партизанске. По словам местных жителей, парень держит табличку с просьбой помочь на еду, при этом делает вид, что глухонемой. Словом, обманывать умеет профессионально.

«На Спутнике стоит деньги просит. Я ему еду покупал. Думал он действительно инвалид и нуждается в помощи, а он...Типок еще тот, оказывается. Да и люди ему всегда еду покупали, постоянно рядом с ним полные пакеты с едой. Вот она благодарность», «Этот парень часто сидит на «Реми» на Рыбацской просит милостыню, якобы инвалид», «На Пограничной в спутнике просит милостыню, на картоне написано, что он инвалид. Вот тебе и инвалид», «Так этот же тип в Партизанске в магазине «Меркурий» стоит с табличкой «Помогите инвалиду на еду», «Косит не то слово. Я работала рядом с «Реми» в хлебном магазине. Так вот он насобирает копеек и за пивом бежит сразу», – делятся с разочарованием жители края. И таких сообщений в сети десятки.

По словам знакомых задержанного, у парня действительно есть проблемы со здоровьем и сестра у него инвалид. Однако судя по всему, он их сильно приукрашивает. По некоторым данным, семья раньше жила в Находке, а позже переехала в Партизанск. При этом местные жители отмечают, что молодой человек часто сбегал из дома.

Дальнейшую судьбу молодого хулигана предстоит решить суду. По факту побоев, нанесенных ребенку, возбуждено уголовное дело. Профессиональному попрошайке милостыни грозит до 2 лет. Что касается школьника, мальчик не только получил физические травмы, но и психологическую. По словам близких, теперь он боится куда-то ходить, да и новый самокат после такой прогулки, абсолютно не радует.

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