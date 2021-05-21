«Сколько их тут?»: охотник сделал фото на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной из трупов птиц, и оказался в центре скандала

Чего будет стоить охотнику эта фотография - покажет время. Фото: instagram/hunting_in_siberia

Сезон охоты на Чукотке, который сейчас в самом разгаре, разжег скандал на просторах социальных сетей. Началось все с опубликованного в интернете снимка охотника. Фото-то и вызвало такую бурную реакцию, точнее ее содержание. В центре композиции – мужчина с ружьем, а окружают его порядка 60 мертвых гусей. Телами птиц неизвестный герой снимка выложил фразу: «Чукотка 2021». Тут общественность разделилась на два лагеря, большинство, конечно, принялись осуждать поступок алчного охотника. Тех, кто не усмотрел в действиях мужчины ничего криминального, оказались единицы.

«Походу, гуся больше нет»

«Сколько их тут?»

«Вот оно, голодающее население страны»

«Опозорил Чукотку»

«Стыдно, еще и охотник называется»

В основном дальневосточники писали в комментариях под постом такие комментарии. Снимок датируется 20 мая, поэтому пока о звездном поступке охотника знают лишь в пределах региона. Тем временем, пройти мимо такой публикации не могли сотрудники прокуратуры.

- По поручению прокурора региона Константина Прохорова указанная информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки о наличии в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ (незаконная охота), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Сколько именно было убито гусей – пока неизвестно, по снимку определить точную цифру сложно. Также неясно, какое количество гусей разрешено убивать охотникам на Чукотке, ответы придут в рамках проверки. По результатам проведенной работы будет принято процессуальное решение.

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