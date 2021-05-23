Тяжелоатлетка сборной России - о Владивостоке: Как и на что тут живут люди?

Блог Ольги Тё. Фото: instagram.com/tyo_olga59

Тяжелоатлетка Ольга Тё, член сборной России, высказалась о Владивостоке, где ее команда тестирует тренировочную базу перед Олимпиадой в Токио. В своем Инстаграм, который профессиональная спортсменка ведет достаточно активно, Ольга написала: "Как и на что тут живут люди?"

Ольга Тё - член сборной нашей страны, победитель и призер Чемпионатов России и Европы по тяжелой атлетике. Не постеснялась поделиться своим первым впечатлением от приморской столицы. Хотя, возможно, не стоить упрекать спортсменку в привередливости, ведь она имеет возможность заниматься на тренировочных базах в Москве, Сочи, Кисловодске, не говоря уже о загранице, и имеет возможность сравнивать. Девушка пояснила, что экскурсовод во время обзорного тура сама рассказала им довольно сомнительные факты:

- Квартиры стоят как в Питере. Молодежь с высшим образованием работает в Макдональдс. Население уменьшилось на 200 тысяч.

Короткая рецензия о Владивостоке от члена сборной России. Фото: instagram.com/tyo_olga59

Напомним, девушки-тяжелоатлетки из национальной сборной России, которым выпала честь первыми тестировать тренировочную базу в приморской столице, уже больше недели живут на кампусе ДВФУ, там же тренируются, а в свободное время знакомятся с достопримечательностями острова Русский и Владивостока.

Владимир Кольцов, тренер женской сборной России по тяжелой атлетике рассказал «КП-Владивосток», что приезд команды – это предварительная проверка дальневосточной олимпийской базы. Если по итогам примерно трех недель тренировок, гости посчитают площадку подходящей для профессионалов, то акклиматизироваться перед XXXII Играми в Токио многие наши олимпийцы и паралимпийцы приедут именно в дальневосточную столицу. Главный козырь Владивостока, помимо современного кампуса ДВФУ с большим разнообразием спортивной инфраструктуры, еще и в часовом поясе, совпадающем с Японией, и схожем климате.

Тем не менее, вполне реальна возможность того, что финальные сборы спортсменов перенесут на базу в другом регионе, либо, что касается тяжелоатлеток, по словам тренера, они могут полететь в Токио прямо из Москвы.

Ольга не только спортсменка, но и активный блогер. Фото: instagram.com/tyo_olga59

И все-таки не все так печально, за исключением маленьких недочетов, предварительно сами спортсменки и тренеры говорят, что площадка подходящая:

- В ДВФУ прекрасная инфраструктура для студенческого спорта. У нас как профессионалов есть только незначительные пожелания, которые будут учтены на заключительном сборе.

А сама Ольга после тренировок с удовольствием гуляет по благоустроенному кампусу ДВФУ, берет в аренду самокат и фотографируется на фоне моря и Русского моста.

При наличии времени, а девушки пробудут в Приморье до конца мая, по словам главного тренера Геннадия Аниканова, они посетят океанариум и сафари-парк. Остается надеяться, что там впечатления будут только позитивные.