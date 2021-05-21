«Никакого желания продолжать в этом участие». Роза Чемерис сняла свою кандидатуру с праймериз

Кандидат Роза Чемерис Фото: Сергей БАЛАНОВ

Участник праймериз Роза Чемерис сняла свою кандидатуру с процедуры предварительного голосования по одномандатному избирательному округу № 62 в Государственную Думу от Приморья. По ее словам, за последние несколько недель ей буквально вставляли палки в колеса, а последней каплей стало то, что агитационный автобус накануне, 20 мая, закидали камнями в Уссурийске.

– Это решение абсолютно осознанное. Я не имею никакого желания продолжать участие в грязной процедуре, в которую превратился праймериз. Нам пытались срывать встречи, даже те, которые были запланированы с участием детей, нам не давали возможности донести наши призывы, блокируя изготовление баннеров, нас не слышали, все наши обращения оставались без ответа. Однако последней каплей стали прямые угрозы и нападки на мою команду – людей, которые работают со мной на протяжении последнего месяца и верят в конкурентные выборы. Как известно, накануне на наш агитационный автобус в Уссурийске было совершено нападение, – поделилась на личной страничке в одной из соцсетей Роза Чемерис.

Политик отметила, что не намерена ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своей команды. Роза Басировна поблагодарила всех, кто ее поддерживал, отметив, что пути с «Единой Россией» расходятся, однако работу с людьми она бросать не намерена.

– Наши штабы на округе продолжат работу, я не прекращу встречаться с людьми и ездить по муниципальным образованиям. И, я уверена, мы найдем единомышленников, с которыми пойдём на выборы 19 сентября и обязательно победим, – подытожила Чемерис.