«Он орал на ребенка так, что меня до сих пор трясет»: в Приморье назревает скандал из-за жестокого поступка водителя автобуса

Ребенок позвонил маме, так она услышала, что происходит в салоне автобуса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На календаре 24 мая. На часах еще не было восьми. В центре внимания приморский город Артем. Там разворачивались все события. Игорь (имя мальчика изменено – прим.ред) в это время стоял на остановке - ждал автобус, чтобы доехать до школы. Добирается до учебного заведения он на 2 машинах, поэтому из дома вышел заранее. Мальчик сел в автобус, проехал пару остановок, и настало время выходить, чтобы пересесть на другой транспорт. Когда Игорь подошел к терминалу и поднес карточку, машина отказалась проводить оплату. Пока неясно – по какой причине операция не прошла, как и неясно, почему водитель решил себя повести следующим образом.

Мужчина, сразу отметим – славянской наружности, закрыл дверь транспортного средства перед лицом мальчика и насильно удерживал семиклассника в автобусе. Он требовал «любым путем оплатить» проезд. Подросток растерялся и не знал, что делать. О том, что случилось с ее сыном, Екатерина узнала по телефону.

- Я в этот момент находилась дома. Раздался телефонный звонок. Я услышала, что включена громкая связь. Я услышала шум и крики. Мужчина-водитель орал так, что меня до сих пор трясет. Потом связь оборвалась. Я готова была в тапках бежать туда, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Екатерина Рыбалова, мама мальчика. - Только через пять минут он ответил на телефонный звонок и рассказал о том, что с ним случилось в автобусе. Наличных денег у него с собой не было. Водитель, после того, как терминал отказался проводить операцию, закрыл перед ним двери и отказался выпускать. В автобусе не было больше никого, кроме женщины с детьми. Она и заступилась за моего сына, оплатив за него проезд. Только тогда водитель открыл дверь. Огромное спасибо этой женщине, пусть она выйдет на связь, я верну ей деньги.

Игорь же, переполненный страхом снова оказаться в такой же ситуации, решил дойти до школы пешком. Мало ли, вдруг и в другом автобусе терминал тоже не заработает. Екатерина уверяет, что деньги на карте есть, она всегда отправляет ребенку средства, чтобы он мог оплатить стоимость билета, поэтому причина прерванной операции ей не ясна.

- Я просто не понимаю, чего взрослый человек хотел добиться в этой ситуации, он же понимал, что наличные у него волшебным образом не появятся. Можно было элементарно взять мой номер. Мы ведь ездим на этом автобусе каждый день. Всегда ведь нужно оставаться людьми, - говорит Екатерина.

Вместе с тем, «Комсомолка» уже обратилась за комментариями в городской отдел полиции Артема и краевую прокуратуру. «КП» продолжит следить за развитием событий.

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