Липома-гигант. 17-сантиметровую опухоль удалили пациенту из Приморья

Так выглядела опухоль на теле пациента. Фото: instagram/rzdvladivostok

41-летний пациент поступил в железнодорожную больницу Владивостока с образованием в области лопатки. Приморец рассказал, что несколько лет наблюдал за небольшой опухолевидной «шишкой», но никаких неудобств она ему не создавала. На боли в тот период времени он не жаловался. Все изменилось примерно год назад. Тогда он ударился, и полученная травма вызвала быстрый рост тогда еще неизвестного образования. С этого момента она стала причиной болей и страданий – мужчина не мог даже поднять руки наверх, появилась деформация кожи. Врачи диагностировали у него липому. Речь о доброкачественной опухоли, которая состоит из жировой ткани. Она крайне редко перерождается в злокачественное образование.

- Такая находка способна вызвать, как минимум, настороженность, а иногда и страх перед онкологическим процессом. Неизвестность всегда пугает. С любыми опасениями стоит обратиться к врачу, так как только комплексное обследование и осмотр врача помогут уточнить характер опухоли и дальнейшую тактику. В большинстве случаев подкожные новообразования в мягких тканях являются доброкачественными и не представляют угрозы для обладателя липомы. Однако они все равно требуют наблюдения специалиста, - сообщили специалисты железнодорожной больницы Владивостока на своей странице в сети.

Диаметр липомы составил 17 сантиметров. Фото: instagram/rzdvladivostok

Медики отмечают, что прямым показанием к хирургическому вмешательству послужило не только тесное прилегания липомы к плече-лопаточному суставу, что ограничивало движения пациента, но и выраженная боль, с которой ему приходилось жить. Операцию проводил врач-хирург Владимир Сарычев. Диаметр гигантской липомы составил 17 сантиметров.

Это, разумеется, не самое большое образование, которое врачам приходилось извлекать из тела человека, тем не менее, размер липомы довольно внушительный. Врачи в очередной раз напоминают о том, насколько важно вовремя обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Зачастую от этого зависит не только качество проведенной операции, но и жизнь человека.

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