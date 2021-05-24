«Сегодня – собаки, завтра – дети»: жители Владивостока третий день подряд находят трупы повешенных на дереве щенков

Полиция уже начала проверку по факту случившегося. Фото: VL.ru

Сразу несколько убийств произошло во Владивостоке в районе Западной, 29. Жертвами неизвестных стали бездомные щенки. Притом, живодеры расправляются с собаками особо жестоким способом, после чего вешают их трупы на дерево. По предварительным данным, от рук человека умерли три дворняги. Примечательно, что всех троих находили на одном и том же дереве. У приморцев невольно возникают мысли, а не обряд ли проводят изверги.

- Здесь убивают щенков маленьких уже три дня. Дворнягам где-то по два с половиной месяца. Причем поступают с ними одинаково. Их сначала убивают, проламывают голову чем-то, а затем вешают на одно и то же дерево. Первая находка была в субботу с утра, второго также нашел повешенным в воскресенье, сегодня (24 мая - прим.ред.) уже третий, – рассказывает Алексей корреспонденту VL.ru.

Приморцы были, мягко говоря, в шоке от увиденного. Фото: VL.ru

Известно, что убитый щенки жили в старом заброшенном тоннеле. По словам другой местной жительницы Ольги, такая публичная демонстрация злодеяния может быть связана только с одним – предупреждением, чтобы люди перестали подкармливать бездомных собак в этом районе.

Жуткие картины приморцы наблюдали несколько дней, потом не выдержали и обратились в полицию за помощью, ведь так дальше продолжаться просто не может.

Проводили ли живодеры какой-то обряд - пока неизвестно. Фото: VL.ru

- В отдел полиции 4 УМВД России по городу Владивостоку поступили сообщения о жестоком обращении с собакой на улице Западная. В настоящее время, по данному факту проводится проверка. После того, как полицейские осмотрят место происшествия, проведут опрос очевидцев будет принято соответствующее процессуальное решение, - отметили в разговоре с корреспондентом «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Вместе с тем, фотографии повисших на дереве трупов уже разлетелись в сети. «Сегодня – собаки, завтра – дети», «что за люди вообще», «все зверства вернутся» - пишут приморцы в комментариях.

Если оперативникам удастся найти живодеров и доказать их вину, за жестокое обращение с животными им грозит до 5 лет лишения свободы.

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