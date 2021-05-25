Безопасные дороги – детям!

Александр Бондяев и Светлана Демиденко в студии радио «Комсомольская правда - Владивосток».

У школьников уже скоро начнутся летние каникулы. Как показывает статистика, именно летом происходит рост количества ДТП с участием несовершеннолетних. Дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения. Они нередко падают в автобусах, выбегают из-за машин, бывает даже, что ребенок оказывается под колесами машины во дворе собственного дома. Летом травматизм повышается еще из-за того, что дети активно передвигаются на велосипедах, самокатах, скутерах. О том, как защитить детей на дорогах, рассказали председатель общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Александр Николаевич Бондяев и член общественного совета проекта Светлана Анатольевна Демиденко.

Проект подразумевает целый комплекс мер по снижению детского травматизма на дорогах. Это и пропаганда, меры инфраструктурной поддержки автомобильных дорог. Работа ведется не только с детьми, но и с родителями и даже педагогами. Работа с самими детьми ведется в игровой форме, и, как показывает практика, они весьма увлеченно включаются в такие игровые практики.

Организаторы проекта уверены, что правилам дорожного движения нужно учить не только детей, но и родителей, причем подобное обучение должно быть совместным.

- Есть достаточно показательный пример, когда взрослый тащит ребенка за руку через проезжую часть в неположенном для перехода месте. При этом ребенок больше понимает серьезность этого нарушения, нежели сам взрослый. Мы своим собственным примером показываем детям, как нужно действовать в той или иной ситуации, это касается и правил дорожного движения. И пока есть такие жизненные примеры, нам есть, над чем работать, - отмечает Светлана Демиденко.

Обходя автобус с носа, попадаешь под колеса?

На занятиях в рамках проекта «безопасные дороги» разбирают всевозможные аспекты безопасности дорожного движения. Как вести себя в салоне общественного транспорта, как правильно переходить дорогу по зебре и многое другое. Оказывается, уже давно не учат тому, что автобус нужно обходить сзади, ведь для перехода проезжей части нужно воспользоваться пешеходным переходом.

Новомодная тенденция этого лета – электросамокаты, которые могут развить приличную скорость. В связи с чем встает вопрос дополнительного обеспечения безопасности, ведь владелец самоката может без проблем катиться как по проезжей части, так и по пешеходному тротуару, что может создать дополнительную угрозу для людей.

Эксперты проекта «Безопасные дороги» рассказали, как защитить детей и донести правила в простой и понятной форме.

- Есть несколько мер по минимизации таких угроз. Это повышенное внимание со стороны родителей, им нужно чаще общаться с детьми, рассказывать про безопасность. Летом мы проводим акцию «Дорога к школе». Это отличное время, чтобы сформировать наказы на следующий год и что-то успеть сделать в этом году. Как раз мы планируем больше уделить внимания именно вопросам безопасности при эксплуатации самокатов и других средств передвижения, - сказал Николай Бондяев.

Человек с первого дня своей жизни – пассажир

Казалось бы, уже ни для кого не секрет, что ребенок до 12 лет во время поездки должен находиться в специальном детском удерживающем кресле. Однако не так давно нормы были изменены, что позволяет сейчас родителям самостоятельно определять, перевозить ли детей старше 7 лет в таком кресле, или же использовать штатные ремни безопасности.

- В любом случае лучше, если это будет специальное удерживающее устройство. Когда ребенок рождается, он сразу становится пассажиром. Когда мы забираем его из роддома, его нужно перевозить в автолюльке и так далее. До 7 лет он обязан находиться в таком кресле при перемещении в автомобиле.