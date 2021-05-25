У задержанной в Минске Софии Сапега во Владивостоке живет отец и сестра - известная певица

Сейчас девушка находится в изоляторе в Минске. Фото: instagram/sapega_sofia_

Новость номер один последних дней всех мировых СМИ - задержание основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Минске, летевшего самолетом из Афин в Вильнюс. И хотя произошло это в Белоруссии, за тысячи километров от Владивостока, приморцев эта новость взбудоражила особенно сильно, ведь вместе с основателем главного рупора белорусской оппозиции задержали и его девушку Софию Сапега, уроженку Владивостока. О ней известно намного меньше, чем о ее спутнике.

София Сапега – 23 года. Родилась во Владивостоке. По словам тети девушки, из Приморья она переехала еще совсем маленьким ребенком, поэтому следа в регионе после себя не оставила. Училась девушка в городе Вильнюс, вскоре студентка должна была защитить магистерскую работу в Европейском гуманитарном университете на факультете «Международное право и право Европейского союза».

По словам Анны Дудич, мамы Софьи, которая живет в Белоруссии, сейчас Сапега находится в изоляторе в Минске. Университет, в котором София числится студенткой, активно поддерживает ее семью и просит правозащитников поспособствовать незамедлительному освобождению девушки. Самое ведь главное в этой истории, что София – гражданка России.

А вот отец и некоторые другие родственники - во Владивостоке. До многих уже дозвонились журналисты, в основном они отказываются от комментариев либо коротко говорят, что Софию нужно освободить.

Также выяснилось, что во Владивостоке у Софии живет двоюродная сестра. Родственницей задержанной оказалась Еva star – известная в Приморье певица. Давать комментарии по поводу случившегося артистка отказалась.

У Софии есть еще одна сестра, младшая, родная по отцу. Она говорит о том, что в последний раз виделась с Софией 10 лет назад. С отцом она и вовсе связь не поддерживает, хоть и живут в одном городе.

Знакомые отца Софьи говорят про него и его близких: обычные люди, обычные жизни. По некоторым данным, папа девочек на данный момент вылетел из Владивостока в Москву как раз для разбирательства в ситуации с Софией.

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