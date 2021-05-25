Каждому приморцу - по 10 тысяч: справедливороссы изобрели «прививку от бедности»

Фото: Вадим Попов

В России продолжается борьба с бедностью. На 2021 год прожиточный минимум на душу населения был установлен на уровне 11 329 рублей, и на сегодняшний день, согласно статистике, за чертой бедности находятся 18 миллионов (12%) жителей нашей страны. Партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» нашла способ решить эту проблему и создать «вакцину от бедности». Такое название получила программа по аналогии со спасительной прививкой от коронавируса, того самого, который очень заметно сказался на бюджетах россиян.

«Пандемия делает все больше и больше россиян бедными. В некоторых регионах России мы наблюдаем уже третью волну коронавируса. В Приморье ситуация более оптимистичная. Но все равно многим нашим согражданам угрожает нищета», - отметил лидер приморского регионального отделения партии Алексей Козицкий.

Он добавил, что принимаемых правительством мер недостаточно, чтобы решить проблему бедности в России. Понимая это, многие молодые жители Дальнего Востока принимают решение переехать работать в центральную часть России - в Москву. Причины оттока населения, по его мнению, именно экономические.

Фото: Вадим Попов

В материальной поддержке нуждаются и люди предпенсионного возраста, которые вынуждены искать работу, но ничего не находят. Одна из причин этому - смена технологического уклада, именно цифровизация ведет к снижению количества рабочих мест. В будущем, когда кадры будут переучены под этот формат, проблема сможет разрешиться.

Решить, может, не все, но многие проблемы россиян поможет как раз «прививка от бедности». На сумму в размере 10 тысяч рублей смогут рассчитывать граждане Российской Федерации всех возрастов.

«Мы предлагаем справедливый базовый доход. У всех на слуху ситуация с коронавирусом. Мы предлагаем нашей стране сделать «прививку от бедности». Каждому гражданину Российской Федерации мы предлагаем выдавать ежемесячно по 10 тысяч рублей. Этим мы сможем решить три основные проблемы: искоренение бедности и предоставление людям уверенности в завтрашнем дне, оживление экономики, а также обращение природной ренты на пользу каждому россиянину. 10 000 рублей - это посильная сумма для нашей страны, ради нее никто не бросит работу и не станет тунеядцем», - отметил Козицкий.

Планируется, что программа будет состоять из двух этапов. Так, на первом этапе, который рассчитан на 2022-2027 годы, выплаты в размере 10 тысяч рублей будут выплачиваться на каждого несовершеннолетнего ребенка. Денежные средства смогут получить родители. На втором этапе - с 2027-го по 2030-е годы выплаты начнут получить все граждане России.

В партии отметили, что деньги на это у России есть. Несмотря на то, что при выплате каждому гражданину РФ по 10 тысяч рублей получается довольно солидная сумма - 17,5 триллионов рублей.

Как отметил представитель партии Максим Белобородов, получить эту сумму можно с трех основных источников: доходы от реализации России природных ресурсов, доходы, генерируемые от внедрения ВПП, за счет внедрения справедливого базового дохода, меры от реализации антикоррупционной политики в сфере закупок.

Фото: Вадим Попов

Он также отметил, что 10 тысяч рублей - это небольшая сумма, но люди смогут удовлетворять свои минимальные потребности: купить продукты или одежду.

В партии также надеются, что «прививка от бедности» сможет снизить отток населения с Дальнего Востока.

«Не надо привлекать, нужно делать так, чтобы старые не уезжали. Люди начинают смотреть на Запад, наша задача сделать так, чтобы Дальний Восток стал комфортной территорией», - отметил Максим Белобородов.