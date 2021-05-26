«Она была вся в крови»: что случилось после нападения стаи собак на девочку возле школы в Приморье

Мама ребенка была в шоке от увиденных фотографий. Фото: instagram/artem.news.plus

Произошло все в приморском поселке Артемовский в среду, 26 мая. О том, что случилось с дочерью, местная жительница узнала по телефону, когда была на работе. Раздался телефонный звонок, на том конце провода ребенок произнес лаконичную, но крайне тревожную фразу: «Мама, на меня напали собаки».

- Моя дочь учится в 7 классе, ей 13 лет. Сегодня утром она пошла в школу, рядом с учебным заведением на нее и напали собаки, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Алиса Короткова, мама девочки. – Собак было две. Я их и раньше видела в том районе. Мне кажется, что это овчарки, но точную их породу я не знаю. Они набросились на моего ребенка. Рядом никого нет, одна была. Одна собака укусила ее за щиколотку, другая - зацепилась за коленку. Девочка была вся в крови, на одной ноге остался четкий след от клыков. Я была в шоке, не знала, куда бежать.

Алиса рассказала, что спустя некоторое время смогла связаться со школой, куда ее дочь добралась после нападения бездомных псов. Сейчас мама ждет встречи с дочерью, чтобы самой оценить полученные травмы. Пока она видела укусы и кровавые раны на ноге лишь на фото.

Дальневосточница пока не обращалась за помощью ни в полицию, ни в прокуратуру. Поэтому пока непонятно, будут ли оперативники вмешиваться в случившееся. Ни для кого не секрет, что это далеко не первый эпизод нападения бездомных собак на случайных прохожих. К сожалению, в Приморском крае иммунитета от укусов бродячих псов нет ни у кого, поэтому на месте пострадавших может оказаться любой.

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