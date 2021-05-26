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Общество26 мая 2021 7:54

«Сироту из малыша сделали сами люди»: в Приморье спасают двухнедельного косуленка, оставшегося без опеки мамы

Специалисты встревожены, ведь это слишком маленький возраст для копытных, чтобы выжить без родителей
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Сейчас малыш под пристальным наблюдением экспертов.

Сейчас малыш под пристальным наблюдением экспертов.

Фото: принтскрин видео.

Очередной жилец появился в приморском реабилитационном центре «Тигр». На это раз к специалистам попал маленький косуленок. 22 мая жители Октябрьского района нашли в лесу пятнистого малыша и на руках принесли его охотоведам. А уже 26 мая животное доставили в центр сотрудниками департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края. К сожалению, по словам специалистов, детеныши косуль и оленей каждую весну становятся героями трагичного сценария. Люди из-за незнания, поступая из добрых побуждений, выступают в роли палачей и рушат их жизни, лишая родительской опеки.

- Состояние животного удовлетворительное. Каких-либо ран на туловище зафиксировано не было. Кушает хорошо. С большей вероятностью, мама детеныша была где-то рядом, когда его нашли жители Октябрьского района. - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» специалисты МРОО «Центр «Тигр». - Своим вторжением люди сами сделали из него сироту. Две недели – слишком юный возраст для того, чтобы с уверенностью сказать, выживет малыш или нет. Мы делаем все возможное, чтобы косуленок выжил. Но пока прогнозов никаких не даем.

Эксперты даже не могут дать имя малышу – так высок риск того, что история с пятнистым детенышем закончится драмой. Вместе с тем, многие приморцы не смогли не отреагировать на видео с кормлением косуленка.

«Маленький совсем», «живи, малыш», «где же твоя мама», «совсем стало стыдно за людей» - пишут приморцы в комментариях в сети.

«Комсомолка» надеется на то, что детеныш сможет справиться с ранним взрослением и выжить вне естественной среды. К счастью, у него есть суперняни, это значит – шанс на чудо есть.

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