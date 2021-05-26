В центре Владивостока нашли место под парк

Так может выглядеть будущий парк. Фото: предоставлено инициативной группы «Мой Эгершельд»

Судьба большого участка земли практически в центре Владивостока, на Эгершельде, между 44-этажным небоскребом «Аквамарин» и яхт-клубом «Семь Футов» решалась в среду, 26 мая, во время ежегодного отчета губернатора Приморского края Законодательному собранию. Речь идет о заброшенной территории завода «Металлист», которую владелец хочет застроить многоэтажками. Олег Кожемяко же поддержал мнение тех горожан, кто хотел бы видеть на данной территории парк и детский сад.

Так пустырь выглядит в 2021 году. Фото: предоставлено инициативной группы «Мой Эгершельд»

Выступая на заседании, руководитель фракции КПРФ Анатолий Долгачев обратил внимание губернатора, что на территории бывшего завода «Металлист» китайская компания хочет построить три новостройки, что приведет к коллапсу на дорогах. Более 2000 горожан подписали обращения на имя губернатора с просьбой решить проблемы жителей Эгершельда. В результате возник вопрос о смене назначения данной территории с Ж-4 (зона индивидуальной жилой застройки) на Р-3 (зона отдыха и оздоровления).

Изменения в ПЗЗ подпишут 15 июня. Фото: предоставлено инициативной группы «Мой Эгершельд»

Олег Кожемяко отметил, что он учел голоса горожан и обратил внимание на многочисленные обращения. Губернатор Приморского края заявил, что владелец территории – резидент Свободного порта - действительно намеревался построить там три новостройки, что может усугубить ситуацию с загруженность дорог центра города. По этой причине власти прислушались к мнению горожан и подготовили изменения в план ПЗЗ (правила землепользования и застройки), который будет подписан 15 июня губернатором Приморского края: «Мы это место предоставим для сквера и строительство детского сада».