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Общество26 мая 2021 11:27

В центре Владивостока нашли место под парк

Участок под бывшим заводом на Эгершельде хотят застроить многоэтажками, но нашлись те, кто против
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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Так может выглядеть будущий парк. Фото: предоставлено инициативной группы «Мой Эгершельд»

Так может выглядеть будущий парк. Фото: предоставлено инициативной группы «Мой Эгершельд»

Судьба большого участка земли практически в центре Владивостока, на Эгершельде, между 44-этажным небоскребом «Аквамарин» и яхт-клубом «Семь Футов» решалась в среду, 26 мая, во время ежегодного отчета губернатора Приморского края Законодательному собранию. Речь идет о заброшенной территории завода «Металлист», которую владелец хочет застроить многоэтажками. Олег Кожемяко же поддержал мнение тех горожан, кто хотел бы видеть на данной территории парк и детский сад.

Так пустырь выглядит в 2021 году. Фото: предоставлено инициативной группы «Мой Эгершельд»

Выступая на заседании, руководитель фракции КПРФ Анатолий Долгачев обратил внимание губернатора, что на территории бывшего завода «Металлист» китайская компания хочет построить три новостройки, что приведет к коллапсу на дорогах. Более 2000 горожан подписали обращения на имя губернатора с просьбой решить проблемы жителей Эгершельда. В результате возник вопрос о смене назначения данной территории с Ж-4 (зона индивидуальной жилой застройки) на Р-3 (зона отдыха и оздоровления).

Изменения в ПЗЗ подпишут 15 июня. Фото: предоставлено инициативной группы «Мой Эгершельд»

Олег Кожемяко отметил, что он учел голоса горожан и обратил внимание на многочисленные обращения. Губернатор Приморского края заявил, что владелец территории – резидент Свободного порта - действительно намеревался построить там три новостройки, что может усугубить ситуацию с загруженность дорог центра города. По этой причине власти прислушались к мнению горожан и подготовили изменения в план ПЗЗ (правила землепользования и застройки), который будет подписан 15 июня губернатором Приморского края: «Мы это место предоставим для сквера и строительство детского сада».

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