Газ до отказа. Подрядчикам стадиона «Авангард» во Владивостоке поставили ультиматум

Таким предстал стадион "Авангард" перед чиновниками. Фото: Анастасия Котлярова

Осенью прошлого года приморская спидвейная команда «Восток» завоевала бронзу чемпионата России по спидвею. Претендовали на серебро, все решалось в последней гонке с командой«Башкирия» из города Октябрьского, но не вышло. Та гонка в октябре проходила не на домашнем стадионе «Авангард» во Владивостоке, а в Уссурийске. Все потому, что на «Авангарде» год назад начался большой ремонт, из-за которого спортсменам пришлось менять прописку. Закончить работы обещали до 31 июля, но есть подозрение, что спидвей не вернется домой еще долго.

К такому неутешительному выводу пришли представители администрации Владивостока, которые провели на стадионе выездное совещание. Точнее, стадионом это трудно назвать. Стройплощадка. Котлован. Итогом совещания стало поручение и. о. главы города Константина Шестакова провести проверку работы подрядчика на объекте.

Ремонт с августа 2020 года ведет компания «Строительный союз». Как доложил главный инженер Евгений Пигилов, на данный момент закончена кладка второго этажа административно-бытового комплекса и перекладка центрального водопровода. Ожидается поставка опор освещения и облицовочный материал для фасада здания. Контракт рассчитан до конца июля, однако на сегодняшний день подрядчик отстает от графика производства работ на более чем 120 дней.

«Динамика работ не соответствует графику, и подрядчик каждый раз находит причины, почему это происходит. Нет взаимосвязи между проектировщиком и подрядчиком, есть необходимость корректировки проектно-сметной документации. Это мы слышим уже слишком долго. По поручению и. о. главы города Константина Шестакова принято решение специалистам администрации совместно с подрядчиком выработать суточный график производства работ. В случае несоответствия этим планам будем принимать решение о возможном расторжении контракта с данной организацией», - рассказал заместитель главы администрации Владивостока Азат Ислаев.

Так должен был выглядеть стадион уже к августу. Фото: Анастасия Котлярова

Сам подрядчик признает, что в срок он не успеет, и просит перенести срок сдачи объекта на конец сентября. Однако в администрации города не готовы просто поверить на слово и требуют сначала предоставить суточный график.

«Пока мы не увидим конкретных действий со стороны подрядной организации, такое решение администрацией Владивостока приниматься не будет», - подчеркнул заместитель главы администрации.

Константин Шестаков поручил проверить подрядчика. Фото: Анастасия Котлярова

Новый сезон спидвея стартовал буквально неделю назад, «Восток» гонялся в Балаково с местной «Турбиной», начали неудачно, проиграли. Не хватает родных трибун, которые сейчас выглядят так, что лучше не смотреть.

А ведь какие были планы: обустроить на «Авангарде» универсальную спортивную площадку с легкоатлетическими дорожками, которая будет оборудована для игры в мини-футбол и баскетбол, сделать гаревые дорожки для спидвея, двухэтажный административно-бытовой комплекс с техпарком для обслуживания мототехники команд гостей и хозяев трека, трибуны отремонтировать, установить систему освещения и LED-экраны. И это только в рамках первого этапа реконструкции.

Подрядчик объясняет, что когда он зашел на объект, оказалось, что в проектной документации не учтено много «скрытых» работ. В частности, обнаружены сети ливневой канализации, железобетонные опоры освещения, подпорная стена, электрический кабель и другое.

Начали копать и накопали множество скрытых работ. Фото: Анастасия Котлярова

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