Чемпионат Приморья по футболу сорван: беспорядки на трибунах, массовая драка, болельщики слышали стрельбу

Война болельщиков перекочевала потом в сеть. Фото: instagram/artem.news.plus

26 мая на стадионе АртемГРЭСа начался Чемпионат Приморского края по футболу. На поле встретились две команды: местная «Энергия-Димир» и владивостокский «Луч». Игра закончилась на счете 0:2 в пользу гостей. Но завершился матч из-за волнений на трибунах. Очевидцы сообщают о массовых драках болельщиков и даже о стрельбе.

По информации из соцсетей, полиция даже задержала нескольких человек, которые были причастны к беспорядкам. О том, что кто-то пострадал в результате волнений, пока не сообщалось.

Тем временем, разборки болельщиков перекочевали в интернет. Фанаты артемовской команды уверены, что Владивостоку стоит присудить техническое поражение, ведь это их ребята устроили беспредел. Другие же уверены, что драку начали именно болельщики Артема.

На момент публикации комментариев от официальных ведомств не поступало. «Комсомольская правда – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.