«Денег нет, но мы ищем». Главный по скверам Владивостока рассказал о будущем пляжа на Ахлёстышева

Пляж на Ахлёстышева начали благоустраивать в прошлом году, но денег на дальнейшее развитие пока никто не дает. Фото: Роман Самоваров

Благоустройство пляжа на Русском острове в районе мыса Ахлёстышева поставлено на паузу. Как сообщил руководитель дирекции общественных пространств Салават Галиев, в городской администрации нет денег на развитие этой территории. Тем не менее, сейчас дирекция инициирует ряд переговоров, по результатам которых станет понятно, появится ли финансирование на развитие этой территории в этом году. Рассказываем, какая судьба ждет пляж в районе мыса Ахлёстышева, при каких условиях работы по благоустройству могут быть возобновлены, и стоит ли ждать окончания всех работ в этом году.

Чтобы придать этой территории должный вид, она была включена в программу «Развитие туризма в Приморском крае», рассчитанную на 2020-2027 годы. В прошлом году здесь закипела работа: убрали мусор, уложили настил из бруса, залили бетоном территорию под парковку автомобилей, поставили раздевалки для горожан и вышку для спасателей. На все это было потрачено порядка 26 миллионов рублей. Второй этап благоустройства должны были выполнить в этом году, на что было запланировано потратить еще 105 миллионов рублей. Но, как оказалось, выделить эти деньги не получится, их просто нет, а значит и дальнейшие работы по благоустройству пока приостановлены.

Здесь оборудовали установили настил из бруса, раздевалки и вышку для спасателей. Фото: Роман Самоваров

- Сейчас дальнейшее благоустройство поставлено на паузу, изыскиваются источники финансирования. Строительный сезон уже начинается, мы ждем какого-то решения. Я думаю, это могут быть как краевые власти, так и городские, но на данном этапе денег на развитие этой территории пока нет. Этот вопрос сейчас находится в повестке, мы ждем решения, - говорит Салават Галиев, руководитель дирекции общественных пространств Владивостока.

По словам Салавата Галиева, дальнейшую судьбу благоустройства пляжа в районе мыса Ахлёстышева могут решить уже к 15 июня.

- К этой дате мы будем понимать, удастся ли решить вопрос с финансированием. Если деньги появятся, то мы активно включимся в развитие этой территории. В случае положительного решения по этому вопросу к работе мы сможем приступить ориентировочно в августе и закончим все к декабрю 2021 года. Как минимум, в этом летнем сезоне мы дадим горожанам возможность воспользоваться той инфраструктурой, которая уже есть на Ахлёстышева, - сказал Салават Галиев.

Сейчас нужно найти оператора, который бы смог содержать территорию в надлежащем состоянии. Фото: Роман Самоваров

Иными словами, полностью благоустроить эту территорию к пляжному сезону 2021 не получится, а для того, чтобы сохранить уже имеющуюся инфраструктуру пляжа сейчас ведутся поиски оператора, который бы содержал эту территорию в надлежащем виде, вывозил мусор и обеспечивал безопасность. Кстати, подобная судьба постигла и территорию пляжа в районе бухты Аякс.

- Проект по благоустройству бухты Аякс пока также поставлен на паузу. Сейчас по этому проекту городская администрация активно ведет поиски концессионера, который бы привел эту территорию в надлежащее состояние и работал здесь, - добавил Салават Галиев.