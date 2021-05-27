«Верю, что Россия своих не бросает»: сестра задержанной в Беларуси Софии Сапеги из Владивостока нарушила молчание

Такое фото Софии выложила ее сестра Eva Star. Фото: instagram.com/eva_star

Певица из Приморья Ева Стар наконец высказалась о произошедшем с ее сестрой, Софьей Сапегой, которую на днях задержали в Минске вместе с ее молодым человеком, экс-главным редактором белорусского оппозиционного телеграм-канала Романом Протасевичем. Сестра призвала российские власти не оставлять гражданку нашей страны в беде и добавила, что "Соня всегда была вне политики".

Ранее мы уже связывались с Евой, но ей было тяжело говорить. Вечером 27 мая она все же нашла силы и опубликовала достаточно эмоциональный пост в своем Инстаграм:

Известная в Приморье певица впервые высказалась о случившемся с родственницей. Фото: instagram.com/eva_star

- Вы не представляете насколько сложно мне далось молчание. Когда все внутри кричит и плачет! Сколько боли! Ведь Соня моя сестра! Моя маленькая девочка, которая оказалась не в то время, не в том месте. Она всегда была вне политики! Это просто как страшный сон...

Она добавила, что не обладает точной информацией, действительно ли Софья публиковала персональные данные служителей закона Беларуси, как утверждает похожая на нее девушка в якобы утекшем в сеть видео:

- Я не знаю, что было, что будет, но всем сердцем я хочу помочь своей сестре! Прошу мою страну не оставить в беде гражданку России! Верю и знаю, что Россия своих не бросает!

Подписчики поддержали Еву и даже предлагали помощь. Хотя, еще не все, судя по комментариям, знают о случившемся с Софьей, которая более 17 лет назад уехала в Беларусь.

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