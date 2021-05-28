Смена лицевого счета, счетчики и реструктуризация

Фото: Светлана Маковеева.

Ежемесячно специалисты Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») получают сотни обращений от потребителей через различные каналы обратной связи, включая Интернет-приемную ДГК. Энергетики публикуют ответы на самые популярные вопросы среди населения.

Где и как возможно оплатить услуги теплоснабжения без комиссии?

Специалисты теплосбыта ПТС публикуют информацию для потребителей о возможностях внесения оплаты за коммунальные услуги, в том числе и без взимания комиссионного процента.

Произвести оплату за потребленные коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение) жители Владивостока, Артема и Партизанска без комиссии могут следующими способами:

- Банк «Тинькофф», «Совкомбанк», «Росбанк». Оплата без комиссии доступна клиентам банка при оплате через мобильное приложение.

- АО «Газпромбанк». Оплата без комиссии доступна клиентам банка при оплате через мобильное приложение, банкомат, интернет-банк. Доступна оплата через оператора, взимается комиссия в размере 0,5% с суммы платежа.

- АО «Промсвязь банк» Оплата без комиссии для клиентов банка через мобильное приложение по QR-коду.

Более подробную информацию о способах оплаты и комиссии можно найти на официальном сайте ДГК.

Как правильно передать показания счетчика?

Для корректного учёта объема потребленной Вами тепловой энергии при передаче показаний через сайт http://www.dvec.ru/pokazaniya/ необходимо:

- Ввести номер лицевого счета в том виде, в котором он указан в квитанции;

- Ввести номер счетчика, по которому передаются показания, в том виде,как он указан в квитанции;

- Передавать показания, учитывая разрядность прибора учёта.

Вы можете передать показания в период с 20 по 25 число каждого месяца следующими способами:

- через сервис «Личный кабинет/Мобильное приложение» (регистрация на сайте omnius.dvec.ru);

- через мессенджер Viber (круглосуточно, аккаунт «ДЭК»);

- через сайт без регистрации http://www.dvec.ru/pokazaniya/;

- по телефону Единого контактного центра 8-800-234-77-77 (звонок бесплатный);

- через ящик для приёма показаний, размещённый у входа в клиентский офис.

Как оплатить потребленные услуги в рассрочку, если есть задолженность?

ДГК предоставляет потребителям своих услуг возможность заключить договор реструктуризации. Данное соглашение позволяет рассчитаться с энергокомпанией в течение года: вся задолженность делится на 12 месяцев – именно столько н надо будет ежемесячно оплачивать в рамках соглашения. Важно помнить, что потребителю необходимо в обязательном порядке оплачивать текущие квитанции за теплоснабжение, в противном случае, даже один случай их неоплаты является поводом для расторжения соглашения о реструктуризации.

Для заключения соглашения о реструктуризации необходимо явиться в абонентский отдел по одному из указанных ниже адресов с паспортом и с документами о праве собственности на квартиру. ВАЖНО: Соглашение о реструктуризации может заключить только потребитель, достигший 18 лет!

В абонентском отделе необходимо выяснить были ли судебные разбирательства в отношении должника. Это важно, так как в случае уже вынесенных судебных решений, должнику необходимо будет оплатить пеню и госпошлину.

Оплачиваем отдельно, согласно выданным в абонентском отделе квитанциям, пеню и госпошлину.

Далее потребителю необходимо определиться с периодом, в течение которого он будет погашать накопившуюся перед энергокомпанией задолженность. В стандартом соглашении о реструктуризации этот период составляет год. В случае необходимости увеличения данного периода важно обосновать это решение путем предоставления в энергокомпанию официального письма от потребителя с указанием срока, в течение которого он планирует расплатиться с задолженностью, почему она возникла и почему ему требуется более года на ее погашение.

В течение указанного в договоре о реструктуризации времени оплачивать ежемесячный платеж по долгу, согласна графику платежей, выданному в энергокомпании и, в обязательном порядке, оплачивать текущие платежи за теплоснабжение.