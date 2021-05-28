Во Владивостоке в это воскресенье закроют Русский мост

30 мая во Владивостоке ограничат движение по Русскому мосту. Фото: "КП" Архив

Во Владивостоке временно будет ограничено движение по Русскому мосту. Ограничения связаны с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ» и будут действовать с 14:00 до 19:00.

Движение и парковка автомобилей ограничат на Университетском проспекте от поворота в районе поселка Аякс, 20 до пересечения улицы Бархатной с улицей Героев-Тихоокеанцев. Проехать на автомобиле в это время нельзя будет в центр города, движение в сторону Русского острова будет открыто.

Выехать с острова во время полумарафона можно будет только при помощи парома. В этот день будет организована паромная переправа «30-й причал - бухта Аякс (о. Русский)» по следующему расписанию:

- отправление с 30-го причала - 14:45

- отправление из бухты Аякс (о. Русский) - 16:00.