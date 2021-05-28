Пили прямо на борту, один ударил полицейского: два авиадебошира едва не сорвали вылет самолета «Владивосток-Москва»

Обоих сняли с рейса и доставили в отдел полиции. Фото: принтскрин видео.

Очередные авидебоширы навели шорох в аэропорту. На этот раз в центре внимания оказался Владивосток. Информация о том, что на борту самолета два пассажира устроили застолье и стали распивать алкоголь, поступила в линейный отдел полиции воздушной гавани. На место приехали оперативники, которые задержали 40 и 42-летнего жителей Владивостока. Обоих отвели в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что мужчины сами пронесли алкоголь с собой, тем самым обеспечили себе «увеселительное занятие».

- Командиром воздушного судна было принято решение отстранить правонарушителей от полета, однако мужчины проигнорировали требования экипажа и прибывших на борт сотрудников транспортной полиции и отказались покинуть самолет, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

На этом кино не закончилось. Один из дебоширов по дороге в отдел ударил полицейского, который был при исполнении. Этот эпизод стал поводом для проведения доследственной проверки. СК вскоре примет решение о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Вместе с тем, в отношении обоих приморцев составили два административных протокола за «Распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах».

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