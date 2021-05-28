Ремонт в обмен на лайки: Приморцы шлют фото школьных туалетов, участвуя в необычном конкурсе

Приморцы делятся фотографиями школьных туалетов чтобы добиться их ремонта. Фото: promonado.ru/domestos-schools

В России проходит необычная акция, ее организаторы обещают отремонтировать те школьные туалеты, которые наберут больше всего лайков. Призерам обещан годовой запас дезинфицирующих средств. Акция вызвала большой резонанс, более ста человек уже решили "похвастаться" фотографиями санузлов, не остались в стороне и приморцы.

Для участия в конкурсе нужно отправить фотографию школьного санузла и заполнить небольшую анкету, добавив описание. В конкурсе принимают участие лица старше 18 лет.

Фотография туалета школы № 72 Владивостока. Фото: promonado.ru/domestos-schools

Так выглядит туалет в школе №2 села Барабаш. Фото: promonado.ru/domestos-schools

Среди более чем ста заявок уже сейчас можно найти и фотографии, присланные из Приморья. В конкурсе участвуют туалеты школ № 22 и №50 в Партизанске, №72 во Владивостоке, №2 в селе Барабаш, № 257 в Фокино и №1 в Лесозаводске.

Фотография школьного туалета из Фокино. Фото: promonado.ru/domestos-schools

Участникам предлагают в описании рассказать, почему именно этот туалет нужно отремонтировать. Фото: promonado.ru/domestos-schools

Кому-то жалуется на отсутствие отдельных кабинок, другие хотят порадовать учеников школы новым санузлом. Есть и среди участников те, кто хочет помочь родной школе.

В лесозаводской школе №1 требуется капитальный ремонт на 1 и 2 этаже. Фото: promonado.ru/domestos-schools

Заявки на участие в конкурсе организаторы принимают до 31 мая, а значит среди участников конкурса может появиться еще больше заявок из Приморья.