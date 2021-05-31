Дорого, богато: водитель новенького Crown спровоцировал многомиллионное ДТП во Владивостоке

Новая машина превратилась в груду металла. Фото: www.instagram.com/AK_VDK.

Этот майский выходной водитель Toyota Crown, пожалуй, запомнит надолго. Дело в том, что перегоняя новенькую машину, он спровоцировал массовое ДТП, более того, попросту уничтожил эту самую машину. По предварительной информации, страховки и прав у виновника не оказалось.

Машины раскидало по дороге. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

История отнюдь не с «хэппи эндом» развернулась в пригороде Владивостока, практически у входа в ботанический сад на улице Маковского. По словам очевидцев, события развивались следующим образом. Двигаясь со стороны города, водитель Toyota Crown Athlete врезался в BMW. Скорости авто хватило, чтобы вырвать у дорогостоящей машины глушитель. Под удар также попала Honda Spike.

По инерции Crown откинуло на Toyota Сorolla Axio, которую в свою очередь развернуло в леера. Однако на этом приключения машины-агрессора не закончились, затормозить лихачу удалось на обочине, плавно пристроившись в бок Toyota MR-S.

MR-S стала замыкающей в веренице подбитых авто. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Все автомобили получили серьезные кузовные повреждения. Не сложно догадаться, что один ремонт BMW влетит в копеечку. Axio помяло со всех сторон, а Crown, можно сказать, самоликвидировался. Как отметили свидетели, парень, сидевший за рулем, сказал, что автомобиль ему не принадлежит, он просто его перегонял. Прав и страховки у молодого человека не оказалось. Восстановить машину, стоимостью от 2,5 миллионов рублей, вряд ли удастся.

Все подробности аварии еще предстоит выяснить полицейским. Из-за ДТП пробка сковала весь пригород, растянувшись на 6 километров. Виновника забрали с места ЧП на скорой помощи. Водитель сломал руку и ударился головой. Очевидно, что ему теперь предстоит долгое разбирательство и судебные тяжбы.

Многокилометровая пробка сковала трассу. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

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