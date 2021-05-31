Детские лагеря во Владивостоке 2021: как получить кэшбек за путевку

Рассказываем, кому положен кэшбек за путевку в лагерь и кто может на него расчитывать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморском крае стартовала программа поддержки доступных поездок в детские лагеря. Рассказываем, кто может получить кэшбек за путевку, кому он положен и в какие инстанции обращаться.

Кому положен кэшбэк?

Теперь все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы. Есть нюансы: вернуть можно не более 20 тысяч рублей, оплачивать нужно только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. Кэшбэк придет в течение пяти дней. Возврат также смогут оформить те родители, которые купили путевки заранее. В агентстве по туризму Приморского края отметили, что продажа путевок в некоторые детские лагеря отдыха на это лето стартовала еще в конце прошлого года, а значит те, кто приобрел путевку заранее, формально под действие программы не попадали. «Чтобы устранить эту несправедливость, на федеральном уровне принято решение, что компенсацию половины стоимости детского отдыха получат все родители, купившие своим детям путевки на летний сезон этого года», – рассказал руководитель агентства Владимир Щур.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки, оплатить которые можно одной картой «Мир».

Окно продаж программы открывается с 25 мая и продлится до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября.

Как вернуть деньги?

Необходимо подать заявление на Госуслугах. Подробное разъяснение как получить кэшбэк, будет опубликовано на сайте правительства края позднее. Пока известно только, что получить компенсацию, начиная с окончания первой смены в детских лагерях, смогут те, чьи дети отдыхали в эту смену. Далее по окончании второй и третьей смен заявление подадут и другие родители.

Получить кэшбэк можно только за пребывание детей в оздоровительных организациях, включенных в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей Приморского края. Ознакомиться с ним можно сайте Департамента образования и науки Приморского края в разделе «Оздоровление детей».

Власти города предупреждают, что организации, внесенные в реестр, прошли проверку надзорных органов на безопасность пребывания в них детей. За безопасность нахождения в остальных никто ручаться не может.

Льготникам тоже помогут

Те, у кого есть сертификат на льготу для детского отдыха, тоже могут воспользоваться кэшбэком. В этом случае можно получить возврат половины той суммы, которую покупатель доплачивает самостоятельно, но также не более 20 тысяч рублей.

Те же, кто передумал отправлять ребенка в лагерь, могут не беспокоиться. Никакой беготни по кабинетам с заявлениями, возврат средств будет происходить так же, как и при обычной интернет-оплате, через электронный терминал и интернет-терминал. Кэшбэк автоматически спишется с карты покупателя в полном объеме в момент возврата.