День защиты детей 2021 во Владивостоке: программа мероприятий

Фестивали, ярмарки и игровые зоны: Владивосток готовится к празднованию Дня детей. Фото: Мария АНАНОВА

1 июня 2021 года Владивосток отметит День защиты детей. В программе празднования запланировано проведение фестивалей и выступления творческих коллективов. Рассказываем, куда можно будет отправиться всей семьей.

На территории амфитеатра и фонтана Спортивной набережной с 12:00 до 16:00 пройдет фестиваль «Чисто экологические каникулы в деревне». Вход свободный.

С 12:00 до 14:00 пройдет краевой фестиваль «Я талантлив!». Воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выступят с гала-концертом и представят выставку декоративно-прикладного творчества.

С 14:00 до 16:00 пройдут выступления детских творческих коллективов города Владивостока и Приморского края.

Также, будут работать различные фото и игровые зоны. Можно будет погонять на танках Т-34, собрать пазлы, сыграть в Го или кубики. На караоке-площадке смогут исполнить детские песни, в арт-мастерской детям предложат создать различные поделки и рисунки своими руками, а более 20 мастеров проведут для них мастер-классы по своим направлениям.

На протяжении фестиваля будут работать интерактивные площадки. Например, в зоне «Маленькая помощница» дети смогут постирать кукольную одежду в тазиках, как это делали наши бабушки. В «Книжной больничке» виновников торжества научат делать книжные закладки, а любители рыбалки смогут половить рыбок на магнитах.

В программе также заявлены выступление акробатов на ходулях и цирковых студий Приморья.

В визит-центре Музея-заповедника «Владивостокская крепость» (ул. Петра Великого, 6) в День защиты детей пройдут познавательные программы «Эпистола» и «4 страницы». С 12:00 до 14:00 юные участники узнают о разных видах писем, научатся различать эпистолярные жанры, напишут послания самим себе в будущее и погрузят их в капсулу времени.

С 13:00 дети смогут почувствовать себя настоящими детективами и исследовать выставочное пространство, чтобы выяснить детали биографии одного из четырех героев, связанных с крепостью Владивосток.

В Доме чиновника Суханова с 11:00 до 15:00 пройдет познавательная программа «Пусть всегда будет солнце». Для маленьких посетителей проведут обзорную экскурсию по комнатам старинного особняка. Ребята познакомятся с псом Парисом, который когда-то жил с семьей Сухановых, посмотрят мультфильм и нарисуют подарок для своих родных и близких.

Стоимость билетов: 200 рублей.