«Мы все были в шоке»: жители Приморья нашли райское место с пристанищем сотен белоснежных чаек

Пейзаж способен заворожить даже самого искушенного зрителя. Фото: Константин Поляков/instagram/nion1327

Приморский край – регион с совершенно удивительной природой, наблюдать за которой – одно удовольствие. Остров Аскольд. Всего 50 километров к юго-востоку от Владивостока, и вы - в райском месте, где нашли пристанище белоснежные чайки.

Посчитать сколько тут чаек - задача со звездочкой. Фото: Константин Поляков/instagram/nion1327

Вместе с изумрудными лесами, лазурными волнами перед вами предстанут хаотично летающие из стороны в сторону чайки. Нет, не пять-десять птиц, а количество, которое даже не укладывается в голове. Представили? А теперь можете и посмотреть. Конечно, речь пойдет о птичьем базаре. Но мало кто может похвастаться тем, что бывал в таких райских уголках. Если среди вас есть очень внимательные, то можете попробовать посчитать, сколько белоснежных птиц на одном из видео.

И совсем скоро их число увеличится еще больше. Фото: Константин Поляков/instagram/nion1327

- Это не первый мой выезд на птичий базар. На этот раз я туда ехал целенаправленно, чтобы пофотографировать девочек в платьях. Дорогу знаю, знаю, что мало кто туда ходит. Дорога там, если четно, очень скверная. Мне было проще сориентироваться, так как уже бывал здесь. По моим ощущениям, количество чаек каждый раз примерно одинаковое. При виде картины с птицами у всех был, конечно, шок. Красиво, ничего не скажешь. Люди, которые путешествуют, сразу узнают это место и бухту. Все-таки узнаваемый маяк. Таких у нас здесь не так уж и много. Мы заметили, что половина птенцов вылупилась, а половина нет, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Константин Поляков. - Где-то за месяц до этого я смотрел передачу про пернатых. там говорилось о том, что если ходить по птичьим базарам, можно их спугнуть, и они не всегда потом возвращаются обратно. Более того, они не всегда потом находят детей, у них ведь там определенные запахи. Конечно, мы их никогда не трогаем. В сторонке постоим, пофотаем и уходим, чтобы не нарушать их микроклимат.

Константин надеется, что люди не станут вторгаться в мир чаек. Фото: Константин Поляков/instagram/nion1327

Птичий базар - зрелище неописуемое. Фото: Константин Поляков/instagram/nion1327

Константин переживает, что жители и гости Приморья могут быть менее аккуратными при вторжении в птичий мир. Не стоит забывать о том, что за красивыми фотографиями в сети стоят живые организмы, которые могут пострадать из-за безалаберности человека.

Вместе с тем, хочется верить в то, что если люди и поедут на Асколькд, чтобы увидеть такой рай воочию, не станут зверствовать, а будут уважительны к царству чаек.

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