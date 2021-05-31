Немецкая овчарка отравилась наркотиками во Владивостоке, съев закладку

После капельниц и медицинских процедур псу стало легче Фото: Тимур ХАНОВ

В районе улицы Борисенко пес по кличке Мухтар съел так называемую «закладку» - сверток с запрещенными наркотическими веществами. Овчарке моментально стало плохо, ее отвезли в ближайшую ветеринарную клинику. После капельниц и медицинских процедур псу стало легче, он даже смог отправиться домой.

По словам врачей ветеринарной клиники «Друг» такие ситуации не редкость. «Только на прошлой неделе к нам поступили две собаки с тяжелыми отравлениями. Нельзя утверждать, что это точно были запрещенные вещества, такое же действие могут вызывать и яды различного рода. В прошлом году такие отравления были постоянно: страдали внутренние органы, кроветворная система, органы ЖКТ. Иногда питомцев привозили слишком поздно, и мы уже не могли им помочь», - рассказали ветеринары.

Немалую долю отравы на улицах оставляют догхантеры, те не гнушаются ничем: крысиный яд, противотуберкулезные препараты, которые являются сильнейшим нейротоксином для собак, и даже антифриз. В последнее время те, кто травит собак стали использовать комбинации различных препаратов для того, чтобы собаку невозможно было спасти.

Если вы заметили у своего питомца следующие признаки, то надо немедленно везти его в клинику:

- Рвота

- Одышка

-Диарея

-Повышенная температура

-Повышенное слюноотделение

- Кашель, хрипы, пена из носа

- Нарушение координации движений

- Понос;

Ветеринарные врачи предупреждают, что помочь собаке в домашних условиях невозможно.

Для предотвращения подобных ситуаций собаку необходимо выгуливать на поводке, в наморднике, не позволять чужим людям кормить животное, а также не упускать питомца из виду.