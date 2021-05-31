Вне зоны доступа. Часть Камчатки осталась без интернета и телефонной связи

ЧП на Камчатке вернуло жителей региона в далекие нулевые. Фото: Безбородова Кристина.

Большая часть жителей Камчатки осталась без интернета и телефонной связи из-за крупной аварии на сетях «Ростелекома». Сейчас специалисты компании занимаются восстановительными работами

- В 15:06 по камчатскому времени зафиксировали аварийный сигнал по маршруту Усть-Большерецк - Дальний. Бригада специалистов сразу выехала на место. У абонентов «Ростелекома» отсутствует интернет и частично телефонная связь. Причина – обрыв кабеля сторонней организацией при проведении земляных работ. Там обнаружена вырытая траншея. Земляные работы проводились несанкционированно, несмотря на непременность согласования, - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в макрорегиональном филиале «Дальний Восток».

По состоянию на 2021 год, на Камчатке проживает больше 310 тысяч человек. Сколько именно из них осталась вне зоны доступа – пока неизвестно, в компании сейчас занимаются подсчетом количества пострадавших. Неполадки в работе выбили из привычного режима абонентов «Билайна», «Теле-2» и «Мегафона».

Вместе с тем, местные жители сообщают о том, что словно оказались в нулевых, потому что банковские карты во многих магазинах и торговых центрах полуострова не принимаются – безналичный расчет просто исчез из региона. К сожалению, пока о сроках восстановления специалисты говорить не торопятся, но делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

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