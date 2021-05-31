Подробности спасения: как губернатор Приморья помог спортсмену, которому поплохело на «ЗаБеге»

После оказания первой помощи молодого человека передали медикам. Фото: vl.ru

В воскресенье, 30 мая, во Владивостоке прошел пятый всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В мероприятии участвовали 2879 человек, среди которых был и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. И так вышло, что именно с ним связана самая обсуждаемая новость этих соревнований. Да такая, что после мероприятия именно о нем и говорили, темы про мировой рекорд или возможную победу были забыты.

Все дело в том, что во время забега одному из участников стало плохо, мышцы ног свело судорогой. Внезапно рядом появился губернатор, который и оказал ему первую помощь. Он уложил спортсмена на спину и стал разминать ему ноги. Совершенно случайно рядом оказались журналисты, которые сняли все это на камеру и оперативно опубликовали.

Дальше все закрутилось как снежный ком. История вызвала резонанс, комментаторы с недоверием отнеслись к такому совпадению. Некоторые заявляли, что это «постановка для выборов», некоторые, что после такого только «снимать котов с крыш». Особенно подозрительным показался приморцам тот факт, что на фото, где губернатор помогает пострадавшему, на нем синяя ветровка и полосатая майка, хотя бежал он в желтой. Однако загадка решалась куда проще, чем думали горожане.

«Забеги на 5, 10, 21 км проводились поочередно. Олег Николаевич пробежал дистанцию на 10 километров и, естественно, промок. После финиша он переоделся и решил пройтись по Университетской набережной. В этот момент забег на 21 км уже стартовал, и молодому человеку с этой дистанции стало плохо. Губернатор и еще один из участников забега начали оказывать пострадавшему первую помощь. Когда прибыли медики, молодого человека завели в машину скорой помощи», - уточнили в пресс-службе губернатора.

Стоит отметить, что все произошло спустя 30 минут после того, как Олег Кожемяко финишировал в забеге на 10 километров.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, личность пострадавшего там не знают, специально никто не выяснял, как зовут человека, в чьей биографии теперь есть такой занимательный факт. Но желают ему крепкого здоровья. Однако лицо парня хорошо видно на фото и видео. Если вы с ним знакомы – помогите нашим журналистам с ним связаться, напишите нам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14