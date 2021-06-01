Экстренное предупреждение. МЧС сообщает об ухудшении погоды с грозовыми ливнями в Приморье

Непогода ожидается уже на этой неделе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщили специалисты Приморского УГМС, серьезное ухудшение погоды прогнозируется в Приморье уже на этой неделе. Регион окажется под влиянием циклона днем 3 июня. Тучи будут сгущаться на протяжении всего дня, осадки не прекратятся и в ночь на 4 июня, и даже на утро. По данным синоптиков, нас ждут дожди, местами сильные. Выпадет до 40 миллиметров осадков при ветре 18 метров в секунду. Не исключены грозы.

- На реках края ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровня воды до 70 сантиметров, на малых реках юго-восточных и западных районов (Артемовский, Лесозаводский городские округа, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Красноармейский, Пожарский, Дальнереченский, Кировский муниципальные районы) и восточных (Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский муниципальные районы) возможен подъем воды до 1 метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по приморскому краю.

Специалисты предупреждают, что на отдельных участках вполне вероятно подтопление пониженных местностей. В связи с тем, что удар стихии может оказаться довольно серьезным, спасатели рекомендовали дальневосточникам воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Охоту, рыбалку и туристические маршруты тоже стоит исключить на время прохождения циклона.

Тем, кто сейчас отдыхает на побережьях, лучше переждать непогоду в более безопасном месте. Разумеется, владельцев маломерных судов просят ограничиться от выхода в открытое море. В случае ЧП, звоните по телефонам: 101 и 112.

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