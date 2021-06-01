Без суеты и пересадок: Владивосток и Санкт-Петербург связал прямой авиарейс

Прямой рейс связал Владивосток и Санкт-Петербург. Фото:www.vvo.aero.

Прямой авиарейс начал курсировать между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Торжественная встреча самолета авиакомпании Nordwind прошла в первый день лета, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Приморья.

Самолет новой авиакомпании Nordwind впервые с 2015 года связал Северную столицу России и центр Дальнего Востока. Прямой рейс прибыл в Приморье 1 июня 2021 года и его встретили традиционной «водной аркой». На торжественном мероприятии были представители аэропорта, журналисты и споттеры. Почетные гости перерезали символическую красную ленточку, а первому пассажиру вручили подарок от воздушной гавани Приморья.

Генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Андрей Виниченко заметил, что это «историческое событие» для жителей двух регионов, особенно для Приморья.

– Санкт-Петербург богат культурно и исторически, уверен, что новое направление привлечет большое количество туристов и будет пользоваться туристическим спросом, – добавил Виниченко.

Известно, что расписание полетов уже составлено. Так, авиакомпания Nordwind будет выполнять два рейса в неделю, по вторникам и субботам. Вылет из Владивостока запланирован на 10:40, прибытие в Питер в 12:25. Обратно рейс из Санкт-Петербурга будет выполняться в 16:30 с прибытием во Владивосток на следующий день в 08:00. Для каждого аэропорта указано местное время.

Рейсы выполняются на воздушных судах Airbus A330-200 с местами бизнес-класса. Общее время в пути из Владивостока до Санкт-Петербурга составит 8 часов 45 минут.

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