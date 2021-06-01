Главное, чтобы неравнодушные: приморцы выбрали своих представителей в рамках предварительного голосования «Единой России»

Руководитель Межрегионального координационного совета «Единой России» («ЕР») по ДФО, депутат Госдумы Виктор Пинский, подводя итоги предварительного голосования партии, рассказал, что всего на Дальнем Востоке в процедуре отбора участие приняли почти полмиллиона избирателей. Почти четверть из них - приморцы. Конкуренция среди кандидатов в крае была такой же высокой, как и явка: от 7 до 18 человек на одно место. Пандемия несколько форсировала внедрение онлайн-голосования, но, как показала практика, это удобно для избирателей, и процедуре они доверяют.

Цифры говорят сами за себя

Эти партийные выборы можно назвать одной из самых масштабных процедур в истории политической системы нашей страны, отметил Виктор Пинский, депутат, представляющий Приморье и Сахалин в Государственной думе, а также возглавляющий координационный совет партии в Дальневосточном округе.

Данные в целом по стране таковы: проголосовали 12 миллионов человек, более 5,5 тысяч участников праймериз изъявили желание баллотироваться на грядущих выборах в Госдуму,

а 14 тысяч – в другие органы представительной власти. Для Приморья, например, это Законодательное Собрание края.

Из 11 регионов Дальнего Востока четыре - Чукотка, Бурятия, Забайкалье и Хабаровский край -голосовали только электронно. Все остальные же могли выбрать своих представителей – очно, 30 мая, на одном из 260 участков, или с 24 по 30 мая в любое удобное для себя время онлайн.

В ДФО явка составила 484 085, в Приморье - 144 307 человек. Из них 15 089 сообщили о том, кого они поддерживают, в электронном формате.

Кому доверяет приморский избиратель

- Уже можно говорить о фаворитах предварительного голосования в Госдуму от Приморья: это Виктория Николаева, Владимир Новиков, Александр Щербаков и Виктор Пинский, - рассказал журналистам на брифинге по итогам голосования глава координационного совета «Единой России» по дальневосточному региону.

Кстати, сам Виктор Пинский, вновь завоевавший большинство голосов избирателей, занимает кресло депутата нижней палаты российского парламента уже два срока подряд и входит в комитет по госстроительству и законодательству, а также три года руководил большой депутатской группой в составе фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Имена же тех, кого приморцы желают видеть депутатами ЗСПК следующего созыва, опубликуют вечером, 1 июня, после того как региональный оргкомитет партии под председательством Олега Кожемяко утвердит данные о голосовании.

Выборы перед выборами

- Мы удивлены тем, как много людей пришли голосовать в Дальневосточном федеральном округе. Это говорит о том, что партии доверяют, что люди сами захотели выбрать тех, кого партия представит на последующих выборах.

Ведь именно сильнейшие, люди, которые наберут наибольшее число голосов, как сообщил Пинский, будут представлены в Государственной Думе и в Законодательном собрании Приморского края.

- И моя задача за этим следить, потому что не может человек, занявший первое место, не попасть туда. Понятно, что партийный список у нас формируется чуть-чуть другим образом, но что касается одномандатных округов, туда они пройдут однозначно, - приоткрыл завесу тайны о механизме работы праймериз руководитель координационного совета «ЕР» по ДФО.

Голосование онлайн

Процедура предварительного голосования для выявления тех, кто пойдет на выборы от «Единой России», проходит уже в третий раз, но так активно пользоваться онлайн-инструментами стали только сейчас, как пояснил Пинский - из-за пандемии.

Однако, по его словам, «это очень удобно для избирателей», «процедура очень прозрачна, чиста и люди ей доверяют». А потому на следующих праймериз единороссы планируют продолжить активно использовать новые технологии.

Кстати, среди кандидатов были представители самых разных профессий – «начиная от безработных и заканчивая директорами», сообщил Виктор Витальевич. К тому же выдвигались на праймериз от «ЕР» не только партийцы. Соблюдалось другое условие – все они активные, неравнодушные и готовые помогать людям.

Дорогу молодым

- Это, действительно, неоценимый опыт – проведение предварительного голосования. Я вспоминаю себя молодым, когда я первый раз где-то в 97 или 96 году пробовал баллотироваться в городскую думу. Я, конечно, не выиграл ничего, но для меня это был опыт, - поделился с журналистами ныне депутат Государственной думы с 2011 года.

В целом по России на этом предварительном голосовании - 35% кандидатов в Госдуму - это люди до 30 лет. Кроме того, из всей фракции в Думе одна треть депутатов не пошла на предварительное голосование.

- То есть 100 человек будет новых. Дума поменяется в среднем на 50 процентов, – уверен Пинский.