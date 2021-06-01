До старта самого экологичного забега Leo.Run остается меньше двух недель

Подготовка к полумарафону Leo.Run идет полным ходом - подготавливается трасса, собираются пакеты участников с ярким и красивым наполнением. Посреди красивейшей природы Хасанского района будет организован стартовый городок со всей необходимой инфраструктурой.

Для всех участников предусмотрен бесплатный трансфер из Владивостока до места мероприятия и обратно, приятным бонусом будет возможность бесплатно взять с собой друга. Расписание опубликовано на сайте и в инстаграме события.

Важно: ввиду отсутствия парковочных мест на месте старта, для тех участников, кто планирует прибыть на мероприятие на своих машинах – парковка будет предусмотрена в с. Барабаш, и оттуда будет осуществляться трансфер на специальных автобусах к месту старта. Подробнее о месте парковки в с. Барабаш оповестим ближе к мероприятию на сайте события и в социальных сетях.

Маршрут будет проходить на территории национального парка «Земля Леопарда» в Хасанском районе, месте обитания краснокнижных дальневосточных кошек. «Семиверстка» - это рекреационная зона, поэтому места обитания животных не будут потревожены.

Несомненно, это будет самый запоминающийся марафон, который каждый участник добавит в «копилку» своих ярких событий.

Организаторами необычного спортивного праздника являются беговой клуб RunDnsRun и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Генерального партнера компании Xiaomi. Также в этом году к поддержке события присоединились «РК-Спорт» — спортивная платформа Фонда Росконгресс и Восточного экономического форума.

Регистрация на уникальное беговое событие Дальнего Востока идет полным ходом! Для будущих участников разработаны выгодные программы лояльности, с которыми можно ознакомиться в инстаграме события @leorun.trail.

У всех участников будет возможность побороться за главный приз - 300 000 рублей и призы от генерального партнера Xiaomi и других партнеров мероприятия. Также напоминаем, что RunDnsRun имеет действующую благотворительную программу "Марафон добра". Суть проста: делаете добрые дела, а в благодарность получаете бонусы, которыми можно оплатить до 50% стоимости участия в полумарафоне.

Регистрация продолжается на сайте leorun.ru. Не упустите уникальную возможность ступить на землю леопарда и оставить там свой след!