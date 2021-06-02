Хотела убить. Девятилетний мальчик выжил после того, как его пыталась зарезать старшая сестра на Камчатке

Мальчик потерял много крови, но остался в живых. Фото: Александр ГЛУЗ

Жуткие новости пришли из Петропавловска-Камчатского. Там ссора 16-летней девочки с 9-летним братом едва не обернулась трагедией. Но вот драмы с поножовщиной избежать не удалось. Случилось все 31 мая в абсолютно обычной многодетной семье. По информации источника «КП-Владивосток», в этот день брат с сестрой остались дома без родителей, так как мама вместе с самым младшим ребенком 2014 года рождения, была в отъезде в другом регионе. Они принимали участие в музыкальном конкурсе. Папа семейства был на работе на вахте. Девочка-подросток, которая, как оказалась, мягко говоря, недолюбливала младшего брата, осталась с ним один на один.

- Утром 16-летняя подозреваемая, находилась со своим 9-летним братом без родителей в квартире. В связи с тем, что подозреваемой не нравилось поведение брата, она нанесла ему не менее 5 ударов ножом в область жизненно-важных органов. Малолетний госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана медицинская помощь, - рассказала Елена Ильина, старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю по взаимодействию со СМИ.

Сейчас 16-летняя девочка находится в изоляторе. В самом обычном изоляторе для взрослых. Преступление тяжкое, да и возраст уже позволяет применять к ней такие санкции. Чудом ее брату удалось выжить. В противном случае родителям пришлось бы испытать двойное горе.

Следователи уже назначили в отношении девочки-подростка все необходимые исследование, в том числе психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о заключении сестры под стражу.

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