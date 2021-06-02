Интеллектуалка из Находки обыграла знатоков легендарного клуба «Что? Где? Когда?»

Жительница Приморья обыграла знатоков. Фото: предоставлено героиней публикации.

Инженер Елена Ленченкова, уроженка Находки, обыграла команду Алены Повышевой во второй игре летней серии клуба «Что? Где? Когда?» Ее вопрос про шахматы оказался сложным для знатоков и принес автору 85 тысяч рублей.

Кроме выигрыша за «невзятый» вопрос, Елена Ленченкова получила приз за лучший вопрос от спонсора игры.

Вопрос Елены принес ей прибыль. Фото: предоставлено героиней публикации.

Конверт с вопросом девушки из Находки во второй раз попал на легендарный стол игры — в игре команды Елизаветы Овдеенко, первой игре весенней серии, волчок не указал на него.

— До попадания на стол я отправила 40 вопросов. Смотреть волнительно было, но больше переживала не о выигрыше или проигрыше, а о том, как клуб примет вопрос. Знатоки в послеигровой трансляции были благосклонны, и защитник интересов телезрителей отметил вопрос, как один из лучших в игре», — рассказала Елена.

Игра будет показана в эфир «Первого канала» 6 июня.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14