Итоги предварительного голосования «Единой России»: кто поборется за кресло депутата Заксобрания Приморья

Из 24 действующих представителей партии только 20 смогут побороться за кресла в Законодательном Собрании Приморья Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморском крае завершилась процедура предварительного голосования по определению кандидатур для дальнейшего выдвижения от партии «Единая Россия» на выборы депутатов Государственной Думы России и Законодательного Собрания Приморского края. Рассказываем, кто будет представлять партию на выборах 19 сентября 2021 года.

Так как в этом году в Приморье была изменена схема избирательных округов, выборы пройдут по новым правилам. 10 депутатов Заксобрания будут избраны по партийным спискам, а 30 депутатов в краевой парламент будут выбирать по одномандатным округам.

Кандидаты по партийному списку:

Реггруппа №1

Таран Людмила Николаевна - действующий депутат Думы Владивостока

Реггруппа №2

Ильина Вероника Петровна

Реггруппа №3

Кокорева Наталья Владимировна

Реггруппа №4

Рыбалко Оксана Викторовна

Реггруппа №5

Захаров Александр Юрьевич

Реггруппа №6

Звеняцкий Ефим Самуилович - действующий депутат ЗС ПК

Реггруппа №7

Пак Юлия Валентиновна

Реггруппа №8

Щербаков Александр Владимирович - действующий депутат ЗС ПК

Реггруппа №9

Кошель Алексей Сергеевич

Реггруппа №10

Авдадаев Анзор Султанович

Кандидаты по одномандатным округам:

Округ №1

Легкий Дмитрий Васильевич

Округ №2

Новиков Дмитрий Геннадьевич - действующий депутат ЗС ПК

Округ №3

Тесленко Евгений Геннадьевич - действующий депутат Думы Владивостока

Округ №4

Бондяев Александр Николаевич

Округ №5

Вельгодский Олег Николаевич - действующий депутат ЗС ПК

Округ №6

Кошель Алексей Сергеевич

Округ №7

Островский Павел Анатольевич

Округ №8

Шуматов Валентин Борисович - действующий депутат ЗС ПК

Округ №9

Чемерис Игорь Святославович - действующий депутат ЗС ПК

Округ №10

Ролик Александр Иванович - действующий депутат ЗС ПК

Округ №11

Шауфлер Игорь Владимирович - действующий депутат ЗС ПК

Округ №12

Лазарев Геннадий Иннокентьевич - действующий депутат ЗС ПК

Округ №13

Текиев Джамбулат Абдулхалимович - действующий депутат ЗС ПК

Округ №14

Ищенко Сергей Анатольевич - действующий депутат ЗС ПК

Округ №15

Кирилюк Александр Геннадьевич

Округ №16

Авдои Джони Титалович - действующий депутат ЗС ПК

Округ №17

Кузьменко Сергей Алексеевич - действующий депутат ЗС ПК

Округ №18

Цой Эдуард Евгеньевич - действующий депутат ЗС ПК

Округ №19

Косьяненко Татьяна Сергеевна - действующий депутат ЗС ПК

Округ №20

Бехтер Александр Михайлович - действующий депутат ЗС ПК

Округ №21

Назарец Дмитрий Юрьевич

Округ №22

Ткаченко Евгений Геннадьевич - действующий депутат ЗС ПК

Округ №23

Талабаева Людмила Заумовна

Округ №24

Слепченко Сергей Владимирович - действующий депутат ЗС ПК

Округ №25

Романов Всеволод Геннадьевич - действующий депутат ЗС ПК

Округ №26

Ахоян Галуст Цолакович - действующий депутат ЗС ПК

Округ №27

Алешин Николай Юрьевич

Округ №28

Маноконов Павел Русланович

Округ №29

Полуэктов Иван Николаевич

Округ №30

Легкий Сергей Николаевич

В нынешнем составе Законодательного Собрания Приморского края представлено 24 депутата от партии «Единая Россия». Таким образом, согласно результатам предварительного голосования, только 20 человек нынешнего состава могут сохранить свое представительство в парламенте. Действующие депутаты ЗС ПК от партии Юрий Корсаков, Марина Семина, Юлия Марченко и Галина Овсянникова не участвовали в предварительном голосовании.