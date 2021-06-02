Итоги предварительного голосования «Единой России»: кто поборется за кресло депутата Заксобрания Приморья

Из 24 действующих представителей партии только 20 смогут побороться за кресла в Законодательном Собрании Приморья
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Приморском крае завершилась процедура предварительного голосования по определению кандидатур для дальнейшего выдвижения от партии «Единая Россия» на выборы депутатов Государственной Думы России и Законодательного Собрания Приморского края. Рассказываем, кто будет представлять партию на выборах 19 сентября 2021 года.
Так как в этом году в Приморье была изменена схема избирательных округов, выборы пройдут по новым правилам. 10 депутатов Заксобрания будут избраны по партийным спискам, а 30 депутатов в краевой парламент будут выбирать по одномандатным округам.
Кандидаты по партийному списку:
Реггруппа №1
Таран Людмила Николаевна - действующий депутат Думы Владивостока
Реггруппа №2
Ильина Вероника Петровна
Реггруппа №3
Кокорева Наталья Владимировна
Реггруппа №4
Рыбалко Оксана Викторовна
Реггруппа №5
Захаров Александр Юрьевич
Реггруппа №6
Звеняцкий Ефим Самуилович - действующий депутат ЗС ПК
Реггруппа №7
Пак Юлия Валентиновна
Реггруппа №8
Щербаков Александр Владимирович - действующий депутат ЗС ПК
Реггруппа №9
Кошель Алексей Сергеевич
Реггруппа №10
Авдадаев Анзор Султанович
Кандидаты по одномандатным округам:
Округ №1
Легкий Дмитрий Васильевич
Округ №2
Новиков Дмитрий Геннадьевич - действующий депутат ЗС ПК
Округ №3
Тесленко Евгений Геннадьевич - действующий депутат Думы Владивостока
Округ №4
Бондяев Александр Николаевич
Округ №5
Вельгодский Олег Николаевич - действующий депутат ЗС ПК
Округ №6
Кошель Алексей Сергеевич
Округ №7
Островский Павел Анатольевич
Округ №8
Шуматов Валентин Борисович - действующий депутат ЗС ПК
Округ №9
Чемерис Игорь Святославович - действующий депутат ЗС ПК
Округ №10
Ролик Александр Иванович - действующий депутат ЗС ПК
Округ №11
Шауфлер Игорь Владимирович - действующий депутат ЗС ПК
Округ №12
Лазарев Геннадий Иннокентьевич - действующий депутат ЗС ПК
Округ №13
Текиев Джамбулат Абдулхалимович - действующий депутат ЗС ПК
Округ №14
Ищенко Сергей Анатольевич - действующий депутат ЗС ПК
Округ №15
Кирилюк Александр Геннадьевич
Округ №16
Авдои Джони Титалович - действующий депутат ЗС ПК
Округ №17
Кузьменко Сергей Алексеевич - действующий депутат ЗС ПК
Округ №18
Цой Эдуард Евгеньевич - действующий депутат ЗС ПК
Округ №19
Косьяненко Татьяна Сергеевна - действующий депутат ЗС ПК
Округ №20
Бехтер Александр Михайлович - действующий депутат ЗС ПК
Округ №21
Назарец Дмитрий Юрьевич
Округ №22
Ткаченко Евгений Геннадьевич - действующий депутат ЗС ПК
Округ №23
Талабаева Людмила Заумовна
Округ №24
Слепченко Сергей Владимирович - действующий депутат ЗС ПК
Округ №25
Романов Всеволод Геннадьевич - действующий депутат ЗС ПК
Округ №26
Ахоян Галуст Цолакович - действующий депутат ЗС ПК
Округ №27
Алешин Николай Юрьевич
Округ №28
Маноконов Павел Русланович
Округ №29
Полуэктов Иван Николаевич
Округ №30
Легкий Сергей Николаевич
В нынешнем составе Законодательного Собрания Приморского края представлено 24 депутата от партии «Единая Россия». Таким образом, согласно результатам предварительного голосования, только 20 человек нынешнего состава могут сохранить свое представительство в парламенте. Действующие депутаты ЗС ПК от партии Юрий Корсаков, Марина Семина, Юлия Марченко и Галина Овсянникова не участвовали в предварительном голосовании.