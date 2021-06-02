Выдающийся легкоатлет из Приморья, которого лишили Олимпиады в Рио, задержан в Москве с наркотиками

Спортсмен был задержан 31 мая. Фото: сайт ДВФУ.

Спортсмен Ильгизар Сафиуллин был задержан 31 мая в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. У мужчины из Приморского края, где у него остались бывшая жена и сын, было найдено около полукилограмма синтетического вещества, сообщает «КП – Владивосток».

В понедельник, 31 мая, оперативники задержали 28-летнего жителя Москвы, информирует начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. При обследовании квартиры на улице Бориса Пастернака полицейские нашли миску с порошкообразным веществом внутри, двое электронных весов и упаковочные пакеты. Экспертиза показала, что изъятое вещество это синтетический наркотик, вес составил больше 470 граммов.

Позже стало известно, что задержанный – это известный спортсмен из города Артема Приморского края Ильгизар Сафиуллин. Он специализируется в беге на три тысячи метров с препятствиями. Ильгизар неоднократно становился призером и победителем чемпионатов России и Европы, стал победителем Всемирной Универсиады 2013 года. Также он выступал на чемпионате мира среди юниоров в 2010 году и на чемпионате мира 2013 года в Москве, но в обоих случаях не прошел в финал.

В Приморье Ильгизар выступал за Дальневосточный федеральный университет и неоднократно устанавливал различные рекорды и занимал призовые места. До сих пор на сайте ДВФУ можно прочитать, что Ильгизар «один из ведущих легкоатлетов Дальнего Востока и России» и что в университете «высоко ценят спортивные достижения своего студента».

– Ильгизар был один из самых сильных спортсменов из Приморья. Наверное, такого уровня легкоатлетов у нас почти и нет, – поделился с журналистом «КП – Владивосток» информацией собственный источник.

Сафиуллин планировал принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, однако произошел скандал, связанный с допингом, и Международная федерация легкой атлетики (IAAF) не допустила до соревнований всех легкоатлетов.

В 2018 году Ильгизар завязал со спортом. Примерно в это же время в его жизни могли появиться наркотики, отметил собеседник.

Известно, что в Приморье у Сафиуллина есть бывшая жена Виктория и сын Артем. Супруги разошлись около пяти лет назад.

В отношении Ильгизара Сафиуллина было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (подготовка к преступлению) и по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные действия с наркотиками). Мужчина помещен под домашний арест.