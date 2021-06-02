Приморский край заключит ряд соглашений на ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет со 2 по 5 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2021 году – «Снова вместе. Экономика новой реальности». Основная деловая программа разбита на четыре тематических трека: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге. Известно, что участники делегации от Приморского края намерены подписать ряд соглашений, рассказываем подробнее об этих договоренностях.

Всех вылечат

В четверг, 3 июня, пройдет церемония подписания соглашения между Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Корпорацией воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей». Вместе они создадут эффективную систему подготовки специалистов здравоохранения и разработают инновационную систему непрерывного профессионального образования. При помощи новейших достижений в области телемедицины участники соглашения будут организовывать удаленные лекции, семинары и практикумы в операционных ведущих хирургов. Также, планируется совместная разработка и производство нового медицинского оборудования и технологий. Представителем от Приморского края выступает ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Корабельные дела

Также, 3 июня, пройдет церемония подписания соглашения между Портом Восточный и Академией промышленного пылеподавления «Борей». Предметом договора является изготовление и поставка всесезонных систем пылеподавления для судовых погрузочных машин. Представителем от Приморского края выступит управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

В этот же день будет подписано соглашение между Дальневосточным морским пароходством и страховой компанией ВСК. Компании станут стратегическими партнерами для обеспечения качественной страховой защиты ДВМП и группы FESCO на российском рынке.