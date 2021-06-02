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2 июня 2021 9:07

«Двухлетнего он вынес на руках»: в Приморье школьник спас при пожаре двух братьев, вытащив их из горящего дома

Двухэтажное здание сгорело за 15 минут, главе семейства пришлось пробираться через огонь, чтобы вытащить газовые баллоны
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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На снимке сам герой, двое его младших братьев и то, что осталось от дома.

На снимке сам герой, двое его младших братьев и то, что осталось от дома.

Фото: Предоставлено героем публикации

Пожар. Явление, которое может за считанные секунды разделить жизнь на «до» и «после». Огонь настолько всемогущ, что способен лишить семью крова или, того хуже, родного человека. Но порой оранжево-красные языки пламени рождают героев. Совершенно простые люди проявляют не малое мужество и смелость, чтобы спасти жизни в чрезвычайных ситуациях. Такие события всегда вызывают у горожан восхищение. Особенно, когда геройские способности пробуждаются у школьников.

ПЛОХОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ

Роковой день пришелся на 29 мая. В этот день Анастасия, жительница Арсеньева, была на работе. Дома остался супруг и трое сыновей: 15, 10 лет и 2 года. Ничего не предвещало беды. Многодетная мама признается, что планировала в этот день устроить семейный вечер – заказать пиццу, посмотреть какой-нибудь фильма, провести время с детьми и мужем. Но ужину не было суждено сбыться.

Супруг Анастасия варил в гараже кашу для сторожевых собак. Ближе к 16:00 стал собираться, чтобы поехать встречать жену. По дороге обратно они должны были заехать в магазин, но Анастасия передумала. Признается, что уже тогда почувствовала что-то неладно.

- Мне позвонил дети с криками: «Мама, у нас пожар, все горит, все полыхает». Разумеется, я была в шоке. Особенно, когда думала о том, что в доме трое сыновей, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Анастасия Сычева.

«ПЕРВОЕ, О ЧЕМ Я ПОДУМАЛ, ЭТО О БРАТЬЯХ»

Анатолий – 15 лет. Только закончил 9 класс, собирается идти в 10. Спортсмен. Увлекается единоборствами. Сын Анастасии от первого брака. В этот день именно он остался за старшего в доме вместе с двумя младшими братьями. После того, как отчим поехал забирать маму с работу, Толя пошел заниматься огородом. То, что он находился не внутри здания и смог вовремя заметить пожар, и спасло их жизни. Сперва Анатолий услышал треск. Словно горели дрова. Но звук был тревожно учащен. Позже парень увидел дым и пошел узнать, где источник возгорания. Так перед ним предстала картина – огромный пожар, который подбирается к дому.

- Первое о, чем я подумал, это о маленьком брате - Илье, ему всего два года. Подумал о том, что он спит в кровати. Мало ли что может случиться. Подумал об Андрее, ему 10 лет. Тоже мог не услышать треск пожара или не обратить внимание, - рассказывает «Комсомолке» Анатолий Ломакин. - Тогда я зашел домой, Илью взял на руки, Андрею сказал бежать на улицу. К тому моменту уже шифер начал лопаться и трескаться. Потом я сразу позвонил родителям, потому что к тому моменту к нам уже начали сбегаться соседи. Я услышал, что они уже позвонили в МЧС. Заходить в дом я не стал. Это уже было опасно. Не помню, о чем думал, когда видел, как горит дом. Все было как в тумане в прямом и переносном смысле. Дыма было очень много, шифер летел во все стороны.

Буквально через несколько минут к дому подъехали родители. Представить, что они ощущали при виде того, как пожар беспощадно уничтожает их дом, а дети смотрят на это, стоя на улице, практически, в чем мать родила, крайне сложно. Отчим вспомнил, что в объятом огнем доме находятся газовые баллоны. Рискуя жизнью, он пробрался внутрь, чтобы вытащить их, иначе трагедии было бы не избежать.

- Все прахом. Когда смотрели, как наш дом полыхает и горит – нас переполняли эмоции. Их не передать словами. Дети еще, которые начали винить во всем себя. Дом вспыхнул как спичка и сгорел буквально за 15 минут. Второго этажа все, нет. По первому этажу надо смотреть, - говорит Анастасия. - Тогда я узнала, что старший сын на руках вынес младшего. Средний сидел на диване. Как же было страшно потом смотреть, что стало с этим диваном.

ПОЖАР РАСКОЛОЛ СЕМЬЮ И СЛЕЗЫ АНДРЕЯ

Двухэтажный дом многодетная семья купила в 2019 году. Чтобы приобрести жилище мечты, им пришлось понабрать кредитов. Они планировали застраховать дом в ноябре. Но теперь страховать уже нечего. Так как сейчас дом непригоден для жилья, и еще непонятно поддается ли он восстановлению, семье пришлось разделиться. Анатолий сейчас живет вместе с бабушкой по отцовской линии, Анастасию вместе с двумя детьми и мужем приютили соседи. Другого своего крова у них нет.

Сейчас герой вместе с одноклассниками разбирает сгоревший дом. Товарищи сами проявили инициативу и предложили свою помощь. Их задача во время «раскопок» - сохранить то, что уцелело после пожара, и избавиться от того, что пало жертвой огня.

- Ребята добровольно пошли на все это. Сам удивился, сколько отзывчивых людей, - признается Анатолий. – К сожалению, спасти нам не удалось черепаху Андрея. Она была на втором этаже, который больше всех пострадал. Андрей сильно плакал.

Тем не менее, самое главное в этой истории то, что дети остались в живых. Анатолий проявил совсем недетский героизм, показав хороший пример младшим братьям о том, как должен потупить человек, когда от него зависят другие жизни. Теперь Андрей и Илья могут смело гордиться тем, что их брат – герой, не иначе.

Если вас тронула история семьи, можете оказать им финансовую поддержку, чтобы они как можно скорее воссоединились в своем доме. Деньги можно перевести по номеру телефону: +7 953 225 41 25.

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