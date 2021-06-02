«Двухлетнего он вынес на руках»: в Приморье школьник спас при пожаре двух братьев, вытащив их из горящего дома

На снимке сам герой, двое его младших братьев и то, что осталось от дома. Фото: Предоставлено героем публикации

Пожар. Явление, которое может за считанные секунды разделить жизнь на «до» и «после». Огонь настолько всемогущ, что способен лишить семью крова или, того хуже, родного человека. Но порой оранжево-красные языки пламени рождают героев. Совершенно простые люди проявляют не малое мужество и смелость, чтобы спасти жизни в чрезвычайных ситуациях. Такие события всегда вызывают у горожан восхищение. Особенно, когда геройские способности пробуждаются у школьников.

ПЛОХОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ

Роковой день пришелся на 29 мая. В этот день Анастасия, жительница Арсеньева, была на работе. Дома остался супруг и трое сыновей: 15, 10 лет и 2 года. Ничего не предвещало беды. Многодетная мама признается, что планировала в этот день устроить семейный вечер – заказать пиццу, посмотреть какой-нибудь фильма, провести время с детьми и мужем. Но ужину не было суждено сбыться.

Супруг Анастасия варил в гараже кашу для сторожевых собак. Ближе к 16:00 стал собираться, чтобы поехать встречать жену. По дороге обратно они должны были заехать в магазин, но Анастасия передумала. Признается, что уже тогда почувствовала что-то неладно.

- Мне позвонил дети с криками: «Мама, у нас пожар, все горит, все полыхает». Разумеется, я была в шоке. Особенно, когда думала о том, что в доме трое сыновей, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Анастасия Сычева.

«ПЕРВОЕ, О ЧЕМ Я ПОДУМАЛ, ЭТО О БРАТЬЯХ»

Анатолий – 15 лет. Только закончил 9 класс, собирается идти в 10. Спортсмен. Увлекается единоборствами. Сын Анастасии от первого брака. В этот день именно он остался за старшего в доме вместе с двумя младшими братьями. После того, как отчим поехал забирать маму с работу, Толя пошел заниматься огородом. То, что он находился не внутри здания и смог вовремя заметить пожар, и спасло их жизни. Сперва Анатолий услышал треск. Словно горели дрова. Но звук был тревожно учащен. Позже парень увидел дым и пошел узнать, где источник возгорания. Так перед ним предстала картина – огромный пожар, который подбирается к дому.

- Первое о, чем я подумал, это о маленьком брате - Илье, ему всего два года. Подумал о том, что он спит в кровати. Мало ли что может случиться. Подумал об Андрее, ему 10 лет. Тоже мог не услышать треск пожара или не обратить внимание, - рассказывает «Комсомолке» Анатолий Ломакин. - Тогда я зашел домой, Илью взял на руки, Андрею сказал бежать на улицу. К тому моменту уже шифер начал лопаться и трескаться. Потом я сразу позвонил родителям, потому что к тому моменту к нам уже начали сбегаться соседи. Я услышал, что они уже позвонили в МЧС. Заходить в дом я не стал. Это уже было опасно. Не помню, о чем думал, когда видел, как горит дом. Все было как в тумане в прямом и переносном смысле. Дыма было очень много, шифер летел во все стороны.

Буквально через несколько минут к дому подъехали родители. Представить, что они ощущали при виде того, как пожар беспощадно уничтожает их дом, а дети смотрят на это, стоя на улице, практически, в чем мать родила, крайне сложно. Отчим вспомнил, что в объятом огнем доме находятся газовые баллоны. Рискуя жизнью, он пробрался внутрь, чтобы вытащить их, иначе трагедии было бы не избежать.

- Все прахом. Когда смотрели, как наш дом полыхает и горит – нас переполняли эмоции. Их не передать словами. Дети еще, которые начали винить во всем себя. Дом вспыхнул как спичка и сгорел буквально за 15 минут. Второго этажа все, нет. По первому этажу надо смотреть, - говорит Анастасия. - Тогда я узнала, что старший сын на руках вынес младшего. Средний сидел на диване. Как же было страшно потом смотреть, что стало с этим диваном.

ПОЖАР РАСКОЛОЛ СЕМЬЮ И СЛЕЗЫ АНДРЕЯ

Двухэтажный дом многодетная семья купила в 2019 году. Чтобы приобрести жилище мечты, им пришлось понабрать кредитов. Они планировали застраховать дом в ноябре. Но теперь страховать уже нечего. Так как сейчас дом непригоден для жилья, и еще непонятно поддается ли он восстановлению, семье пришлось разделиться. Анатолий сейчас живет вместе с бабушкой по отцовской линии, Анастасию вместе с двумя детьми и мужем приютили соседи. Другого своего крова у них нет.

Сейчас герой вместе с одноклассниками разбирает сгоревший дом. Товарищи сами проявили инициативу и предложили свою помощь. Их задача во время «раскопок» - сохранить то, что уцелело после пожара, и избавиться от того, что пало жертвой огня.

- Ребята добровольно пошли на все это. Сам удивился, сколько отзывчивых людей, - признается Анатолий. – К сожалению, спасти нам не удалось черепаху Андрея. Она была на втором этаже, который больше всех пострадал. Андрей сильно плакал.

Тем не менее, самое главное в этой истории то, что дети остались в живых. Анатолий проявил совсем недетский героизм, показав хороший пример младшим братьям о том, как должен потупить человек, когда от него зависят другие жизни. Теперь Андрей и Илья могут смело гордиться тем, что их брат – герой, не иначе.

Если вас тронула история семьи, можете оказать им финансовую поддержку, чтобы они как можно скорее воссоединились в своем доме. Деньги можно перевести по номеру телефону: +7 953 225 41 25.

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