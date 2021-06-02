Столичная рыба и дальневосточная удочка

Никита Кричевский в студии радио "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дальний Восток - изумительная российская территория, ныне пребывающая в экономической депрессии. Дальневосточники - олицетворение исконной русскости - далеки от удовлетворенности жизнью. Все, что им сейчас нужно - это создать рамочные условия для того, чтобы жить и работать на благо семьи, общества, страны.

Помните формулу про рыбу и удочку? Рыба - это бюджетные выплаты и пособия, необходимые, но явно недостаточные. Сегодня сыт, завтра снова голоден, а послезавтра рыба в бассейне кончится.

Удочка - это формальные и неформальные договоренности для реализации талантов и способностей, расширения направлений деятельности, повышения жизненного уровня вне зависимости от наличия рыбы.

На Дальнем Востоке нам нужно создать региональную особую социально-экономическую зону. Тем более, что финансы для этого наконец-то появляются.

Сейчас главное - не построить новые заводы с фабриками, а остановить отток людей и вернуться к положительному балансу рождаемости и смертности.

Бюджетники? Двукратный коэффициент при оплате труда. Пенсии? Снова умножаем на два. Студенты? Повышение стипендий минимум (минимум!) в 10 раз. Чтоб не смотрели в сторону Японии или на другой берег Амура.

Ипотека? Беспроцентная. Строительство своего дома? Субсидия. Появление наследников? Погашение части или всех кредитных обязательств.

Малый бизнес? Первые три года - безналоговый (кроме НДФЛ и соцвзносов). Новое рабочее место для местных? Через полгода-год - федеральная выплата. Экспорт? Возмещение НДС в двойном размере. Кроме сырьевых отраслей и необработанных даров моря, разумеется.

Инвестиции? На каждый «местный» рубль - сразу же рубль из Москвы. Долгосрочные кредиты на развитие? Платы по ним быть не должно. Амортизация? В первый же год после начала эксплуатации и в полном объеме.

Инфраструктура, транспортная доступность? Здесь даже говорить нечего: товарищи ротенберги, вексельберги, дерипаски лучше нашего знают, что нужно делать с местными дорогами, мостами, аэропортами, средствами коммуникации и связи.

Еще раз: деньги на эти и другие инициативы в федеральном бюджете найдутся. А на инфраструктурные или строительные проекты их даже искать не надо - ЦБ обеспечит. И инфляция тут ни при чем.

Сегодня наша главная задача, дорогие «европейские» русские - сделать так, чтобы рыба у «дальневосточных» русских была слаще, чтобы мы им в наших столицах по-хорошему завидовали. Чтобы перед общими предками не было стыдно.