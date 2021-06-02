Туризм, дешевые авиабилеты и развитие восточной части БАМа

На прошлой неделе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (справа) специально прилетел на Камчатку изучать туристические возможности. Вместе с губернатором края Владимиром Солодовым (слева) они посетили Долину гейзеров. Фото: Алексей МАЙШЕВ/ТАСС.

1 - Дать дорогу углю

Крупный инфраструктурный проект на Дальнем Востоке получит 188 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Его развитие расширит пропускную способность ж/д магистрали и обеспечит вывоз угля из Якутии в восточном направлении. Ветка нужна для обеспечения транспортной инфраструктурой Эльгинского месторождения (находится в 400 километрах от города Нерюнгри). Оно считается крупнейшим в России. Запасы коксующихся углей там оцениваются в 2,2 млрд тонн. В ближайшие годы объемы производства там должны увеличиться. Поэтому инфраструктура должны быть построена опережающими темпами.

2 - Полетим со скидками?

Правительство может выделить дополнительные деньги на субсидирование перелетов на Дальний Восток. На 2021 год в бюджете на эти цели было заложено 5,8 млрд рублей. Затем премьер Михаил Мишустин добавил в программу еще 5 млрд и расширил количество маршрутов на 21. Они должны были соединить города Дальнего Востока с Москвой и Санкт-Петербургом. По расчетам правительства, за счет этого существенно сэкономить на авиаперевозках смогли бы 450 тысяч жителей ДФО.

Дмитрию Чернышенко продемонстрировали и макет нового аэропорта Петропавловска-Камчатского.

Тем не менее программа «полетела» лишь наполовину. Как отметили в Росавиации, субсидированные перевозки были запущены лишь по 11 из 21 дополнительного маршрута. На остальные не хватило денег. В конце мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отправил письмо на имя Михаила Мишустина. В нем он попросил премьера выделить дополнительные 2,5 трлн рублей, чтобы «обеспечить доступ к субсидированию перевозок на недискриминационной основе». Официального ответа от правительства пока не поступило. Но есть большая вероятность, что предложение будет одобрено.

3 - Раскрыть туристический потенциал

Пандемия и закрытые границы привели к повышенному спросу россиян на отдых внутри страны. Но тут же выявилась серьезная проблема. Мест, где можно качественно отдохнуть, недостаточно. Не хватает необходимой туристической инфраструктуры (дорог, гостиниц, разработанных маршрутов). У Дальнего Востока в этом отношении большой потенциал. Но в силу больших размеров сначала нужно понять, где инвестиции в развитие смогут дать максимальный эффект.

На днях федеральное правительство выделило миллиард рублей в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. В шорт-лист попали Крым, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Эксперты должны будут оценить потенциал регионов, предложить зонирование территорий, расширение гостиничных мощностей и моделирование турпотоков, а также представить концепции транспортного и инженерного обеспечения. И как вишенка на торте - предложить идеи брендинга территорий.

Напомним, 23 мая министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поставил цель - добиться увеличения ежегодного турпотока на Дальний Восток до 15 млн человек к 2030 году.