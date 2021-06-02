Люди равнины и люди океана

Сергей Мардан. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Всегда поражался, как точна русская топонимика. Дальний Восток. Лучше не скажешь. Дальний…

Я не согласен с теми, кто говорит, что расстояния - проклятие России, которое изначально делает ее менее эффективной, более затратной, рыхлой по сравнению с другими «компактными» странами.

Именно расстояния сформировали характер русского человека. Кто-то назовет это авантюризмом, мне больше нравится термин «романтичность русского сознания».

Каждый из нас от рождения знает, что всегда может «уехать далеко». Начать с нуля, перебраться не в соседнюю деревню или городок, которые неотличимы от места, в котором ты живешь, но где ты все равно до смерти останешься чужим (и твои дети, к слову, тоже), а по-настоящему ДАЛЕКО. Ведь только в этом русском далёко и можно начать новую жизнь. Счастливую и правильную.

Вот для этого, для счастья, для правильной жизни, и существует Дальний Восток.

Меня всегда тянуло сюда. То ли потому, что мама моя родилась в Артемовском районе Приморского края, где служил ее отец, мой дед. То ли из-за любимой детской повести Коржикова «Приключения Солнышкина», где история начинается во Владивостоке. А может быть, потому, что это естественное и обычное желание любого человека - оказаться в сказочной стране, где находится счастливая жизнь.

Русский Дальний Восток - это целый континент. Это «русская Австралия». Загадочный край, где все другое. И главное - там другие люди. Особая порода. Люди из железа и стали. Смелые и свободные. Живущие на границе русской цивилизации. На фронтире, как говорят склонные к англицизмам журналисты. Пусть будет на фронтире.

Особость, отдельность Дальнего Востока - это очень важная черта, которую стоит холить и лелеять. Это не территория. Это не место. Это особая, иная версия России. Россия - на Океане.

Мы, люди с равнины, даже представить себе не можем, каково это - жить у Океана. Нашей скудной фантазии хватает только на Черное море раз в год.

В американских фильмах это классический сюжет - когда главный герой бросает все и едет через всю Америку к Океану.

Я бы снимал такие же истории. Как обычный, почти до костей съеденный бытом человек, бросает всё и едет через всю Россию к Тихому океану. Едет - на Дальний Восток.

Обязательно однажды так и сделаю.