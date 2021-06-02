Губернатор Олег Кожемяко: «Готовимся к форуму, Олимпиаде. Ждем туристов»

Олег Кожемяко Фото: Александр ГЛУЗ

- ...Олег Николаевич, здравствуйте. Это Гамов из «Комсомолки», из Москвы. Я буквально пару минут у вас отниму...

- Да можно, Александр, и подробнее. Давно же ведь не говорили.

- А вот как вы вообще, с каким настроением, встречаете лето?

- С хорошим настроением. Надеемся, что летний отдых даст приток туристов - Приморье к этому готовится. И люди с каждым годом все больше и больше распознают хороших мест, обустраивают их. И мы надеемся, что в этом году, и знаем точно, у нас в Приморье пройдет и форум - Международный Тихоокеанский, и чемпионат мира по го, у нас будут готовиться наши российские олимпийские сборные.

- К Олимпиаде в Японии?

- Да, плюс у нас Азиатский театральный фестиваль будет. Поэтому мы как бы так потихоньку возвращаемся к полноценной жизни.

- Ничего себе - потихоньку... Россия, как говорит Анна Попова, только к осени оправится от пандемии. А Дальний Восток, у вас же солнце раньше встает, - уже летом освободится от этой мировой хандры.

- Ну… У нас же Олимпийская сборная России начинает готовиться уже в июле, поэтому будем считать, что в июле - все с пандемией…

- А вы сами, сколько у вас дней отпуска накопилось?

- Да накопилось-то много. Но так отдыхаем, если не больше там недели, а больше мы как-то не можем. Не умеем. Лучше несколько раз взять.

- Ну, ясно. А вам сейчас… по краю много приходится ездить? Что люди говорят? Что они думают о губернаторе Кожемяко?

- Это сложно сказать. Я вот сейчас начинаю в июне, после Питерского экономического форума, такие поездки по городам, где мы, в общем-то, будем «снимать» и настроения у людей, и те запросы, которые они станут высказывать, с тем, чтобы правильно спрогнозировать уже бюджет на 2022 год, на 2023-й, последующие, с учетом тех потребностей, тех наказов наших жителей, которые будут высказываться на этих встречах...

Продолжение интервью читайте в следующем номере «КП»- Дальний Восток».