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Владивосток2 июня 2021 10:51

Дан точный прогноз по ухудшению погоды с грозовыми ливнями на 3-4 июня в Приморье

Синоптики назвали самые паводкоопасные районы
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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По данным синоптиков, будет очень мокро на всей территории региона.

По данным синоптиков, будет очень мокро на всей территории региона.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лето началось в Приморье с экстренного предупреждения, которое объявило МЧС Приморья из-за надвигающегося циклона. Серьезное ухудшение погоды ожидается в регионе 3-4 июня. Примидромет отметил, что начнется стихийное бедствие уже в четверг утром. На большей части края прогнозируются дожди. А уже 4 июня ситуация усугубится, потому что интенсивность осадков заметно усилится. Ожидаются местами ливни с количеством 15-45 миллиметром за 12 часов. По данным специалистов, общее количество осадков будет варьироваться в пределах 20-80 миллиметров. Больше всех достанется юго-восточным и восточным районам Приморья. Здесь циклон ударит дождями более 50 миллиметров за 12 часов. Осадки будут сопровождаться сильным ветром 15-20 метров в секунду.

- На большинстве рек края ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровня воды на 0,2-1,0 метра. На малых водотоках и в верховьях рек западных, южных, юго-восточных, восточных и на юге центральных районов возможны резкие подъемы воды до 2,0 метра, на отдельных участках с кратковременными выходами воды из низких берегов. Интенсивным ливневым, склоновым и речным стоком создается угроза подтопления пониженных участков, - сообщают специалисты «Примгидромета».

По данным синоптиков, самые паводкоопасные районы: Ханкайский, Уссурийский, Михайловский, Хасанский, Шкотовский, Партизанский, Чугуевский, Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский, Тернейский. Тревожных гидрологических явлений не ожидается.

Циклон не обойдет стороной и Владивосток. В дальневосточной столице дождь начнется 3 июня вечером и в ночь на 4 число. Не исключены ливни. Стоит быть предельно аккуратным, потому что циклон принесет еще и сильный ветер. 3 июня его порывы достигнут 23 метров в секунду.

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