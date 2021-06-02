Эксперты из Приморья примут участие в дискуссиях на ПМЭФ-2021

Во время ПМЭФ-2021 выступит выступит ректор ДВФУ Никита Анисимов, генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов и вице-президент «Дальневосточного центра изучения проблем безопасности» Виталий Гуменюк. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 2 по 5 июня в северной столице будет проходить Петербургский международный экономический форум – 2021. В рамках форума пройдет множество дискуссий и круглых столов на различные темы. Рассказываем, где можно будет послушать спикеров из Приморского края.

Предпринимательство и инвестиции

В среду, 2 июня, обсудят молодежное предпринимательство в вузах. Эксперты расскажут, как вовлечь системы высшего образования в орбиту предпринимательства. В качестве решения задачи предлагается комплексный подход: организация в университетах экосистемы развития предпринимательства, создание проектов и программ соответствующей профориентации, обучение предпринимательству, акселерация бизнес-идей студентов и преподавателей совместно с предпринимательским сообществом. Какие программы эффективны, как развивать бизнес-идеи от студентов и студенческое технологическое предпринимательство – на эти вопросы эксперты будут искать ответы в ходе дискуссии. От Приморского края выступит ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов.

Также, в этот день пройдет стратегическая сессия «Модернизация экосистемы моды в России: план на экономическое чудо – 2035». Какой потенциал у российских брендов, на какие элементы экосистемы направлять акселерационные программы и какой будет индустрия моды эпохи зеленого пост-капитализма выяснят в первый день форума. Одним из спикеров заявлен генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов.

В среду, 2 июня, пройдет дискуссия «Малый бизнес в муниципальных образованиях». На ней обсудят, как малое предпринимательство может стать источником социально-экономического развития городов, помочь решить проблему занятости населения и насколько целесообразно введение механизма государственно-частного партнерства. Одним из участников дискуссии будет вице-президент Автономной некоммерческой образовательной организации профессионального образования «Дальневосточный центр изучения проблем безопасности» Виталий Гуменюк.

Где родился, там и пригодился?

В субботу, 5 июня, пройдет обсуждение «Почему молодые люди уезжают из регионов»? Одна из определяющих характеристик мобильности молодежи – это привлекательность для обоснования в регионах, которые могут похвастаться широким спектром возможностей для удовлетворения основных потребностей и чаяний молодых людей. Почему молодые люди уезжают из родных регионов, нужно ли что-то с этим делать и стоит ли правительству участвовать в решении этой проблемы, выяснят уже в субботу. Одним из экспертов будет ректор ДВФУ Никита Анисимов.