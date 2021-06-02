Эксперты из Приморья расскажут участникам секции «ПМЭФ Юниор» о социальных лифтах и инвестициях в школьные проекты

Мероприятие объединит школьников 14-17 лет, государственных деятелей, лидеров мирового бизнеса и экспертов Фото: Олег ЗОЛОТО

В рамках Петербургского международного экономического форума -2021 пройдет юношеская секция «ПМЭФ Юниор», в которой примут участие 200 российских школьников и 100 учащихся из Катара. Это мероприятие объединит школьников 14-17 лет, государственных деятелей, лидеров мирового бизнеса и экспертов для диалога и встраивания смелых молодежных идей и инициатив в общую социально-экономическую повестку. Программа придумана для повышения экономической активности молодежи, развития проектной деятельности в школах, трансформации образования, компетенций будущего и научного творчества.

Социальный лифт для инженеров

В четверг, 3 июня, состоится панельная дискуссия «Национальная технологическая олимпиада – социальный лифт для команды технологического прорыва». Технологическое будущее России напрямую зависит от того, станет ли «поколение Z» – поколением технологических предпринимателей. Старшеклассники должны иметь возможность примерить на себя роль лидеров команд, которые работают над новыми программными решениями и технологическими продуктами, делающими жизнь людей лучше. Такой опыт получают участники командных инженерных соревнований. Сессия посвящена проектированию Национальной технологической олимпиады, которая должна охватить все школы России, и будет доступна каждому ученику. Будут обсуждаться вопросы, как превратить такие соревнования в социальный лифт, может ли Национальная технологическая олимпиада стать главным «поставщиком» талантов для крупнейших компаний страны и какой вклад в решение реальных задач могут привнести талантливые учащиеся. Одним из экспертов выступит ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов.

Школьные инвестиции

В субботу, 5 июня, пройдет дискуссия «Инвестиции в будущее: развитие детей в масштабах новой экономики». Школьные технологические проекты можно встретить на конкурсах и специализированных выставках. Есть даже примеры технологических стартапов, в которых школьники не только участвуют, но и бывают их лидерами. Именно поэтому российские технологические компании все чаще ставят школьникам свои технологические задачи, выдают наставников, «поддерживают рублем». На дискуссии эксперты обсудят, как школьнику начать свой проект и на чью поддержку опереться. Модератором дискуссии выступит проректор по развитию Дальневосточного федерального университета и руководитель рабочей группы национальной технологической инициативы по развитию дополнительного и неформального образования «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Напоминаем, что Петербургский экономический форум-2021 пройдет с 2 по 5 июня.