Предпринимательский форум «Выжившие»: что стало с бизнесом после пандемии?

24 июня 2021 года во Владивостоке пройдет форум «ВЫЖИВШИЕ». Он объединит 15 спикеров и более 150 предпринимателей из разных концов России на обновлённой территории центра отдыха и здоровья «Амурский залив».
Пандемия 2020 года навсегда изменила облик современного бизнеса. Пока одни не могут отойти от потрясений, другие рвутся в ТОП. Наступило время, когда нужно искать новые точки РОСТа.
В программе форума 5 тематических блоков в формате TED-лекций:
- Что дальше? Новые тренды в предпринимательстве;
- Как изменить орг. структуру компании чтобы соответствовать реалиям 2021 года;
- Люди и [не]люди. Нестандартные HR-технологии или можно ли всех заменить роботами?
- Управление ресурсными состояниями и своей энергией;
- Новые тренды в управлении личными финансами и формировании пассивного дохода в 2021 г.
Ведущие предприниматели страны поделятся опытом преодоления пандемии, проведут воркшопы с разбором практических кейсов, на собственных примерах объяснят, как работать в кризисный период.
Что получают участники:
- Чек-листы по реализации в своем бизнесе того, что говорят спикеры;
- Активный нетворкинг;
- Знания по интересующей их области;
- Потенциальных инвесторов/партнеров;
- Возможности для тестирования имеющихся идей;
- Перезагрузку идей и творческих сил;
- Определенный PR;
- Новых клиентов;
- Лайфхаки по преобразования бизнеса.
Познакомиться со спикерами и получить более подробную информацию можно на сайте форума.
Справка:
Азиатско-тихоокеанская бизнес-школа Рост – это международная площадка для обучения предпринимателей стран азиатского региона – России, Китая, Кореи, Японии передовым технологиям ведения бизнеса. Бизнес-школа также выступает в качестве пространства для ведения деловых переговоров и поиска партнеров из стран АТР.