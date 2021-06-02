Предпринимательский форум «Выжившие»: что стало с бизнесом после пандемии?

24 июня 2021 года во Владивостоке пройдет форум «ВЫЖИВШИЕ». Он объединит 15 спикеров и более 150 предпринимателей из разных концов России на обновлённой территории центра отдыха и здоровья «Амурский залив».

Пандемия 2020 года навсегда изменила облик современного бизнеса. Пока одни не могут отойти от потрясений, другие рвутся в ТОП. Наступило время, когда нужно искать новые точки РОСТа.

В программе форума 5 тематических блоков в формате TED-лекций:

- Что дальше? Новые тренды в предпринимательстве;

- Как изменить орг. структуру компании чтобы соответствовать реалиям 2021 года;

- Люди и [не]люди. Нестандартные HR-технологии или можно ли всех заменить роботами?

- Управление ресурсными состояниями и своей энергией;

- Новые тренды в управлении личными финансами и формировании пассивного дохода в 2021 г.

Ведущие предприниматели страны поделятся опытом преодоления пандемии, проведут воркшопы с разбором практических кейсов, на собственных примерах объяснят, как работать в кризисный период.

Что получают участники:

- Чек-листы по реализации в своем бизнесе того, что говорят спикеры;

- Активный нетворкинг;

- Знания по интересующей их области;

- Потенциальных инвесторов/партнеров;

- Возможности для тестирования имеющихся идей;

- Перезагрузку идей и творческих сил;

- Определенный PR;

- Новых клиентов;

- Лайфхаки по преобразования бизнеса.

Познакомиться со спикерами и получить более подробную информацию можно на сайте форума.

Справка:

Азиатско-тихоокеанская бизнес-школа Рост – это международная площадка для обучения предпринимателей стран азиатского региона – России, Китая, Кореи, Японии передовым технологиям ведения бизнеса. Бизнес-школа также выступает в качестве пространства для ведения деловых переговоров и поиска партнеров из стран АТР.